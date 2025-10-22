النسخة الرابعة لبطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة تنطلق في 18 أكتوبر 2026





حدد الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، موعد النسخة الرابعة من بطولة الإمارات الدولية للشباب والناشئين والتي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2026، وجاء تحديد الموعد الجديد للنسخة الرابعة على هامش النسخة الثالثة التي تستضيفها دبي بمشاركة 265 لاعباً ولاعبة من 26 دولة بصالة شباب الأهلي بالممزر، وبرعاية مجلس دبي الرياضي، والتي تحقق نجاحات كبيرة على مدار 3 نسخ.



ومن المنتظر زيادة عدد الطاولات الخاصة بالمباريات خلال النسخة المقبلة، إلى 12 طاولة حيث تقام المنافسات في هذه النسخة على 10 طاولات، إضافة إلى 8 طاولات للتدريب، وينشر الاتحاد الدولي للعبة على صفحته الرسمية نتائج البطولة، إضافة إلى بث مباشر للمباريات وتحليل نتائج اللاعبين وأيضاً إبراز نتائج اللاعبين المصنفين بالبطولة.



وفي الوقت نفسه، تواصلت منافسات البطولة في يومها الثاني، حيث استكملت منافسات حتى 11 و15 سنة للأولاد والبنات، كما انطلقت منافسات الزوجي المختلط، ونجح راشد سعيد ومحمد المسيبي لاعبا المنتخب إلى الدور الـ16 لفئة الفردي تحت 13 سنة للأولاد، بعدما نجح راشد في الفوز على المصري يوسف المرسي، ويلتقي مع الهندي براتيك تولساني، فيما فاز المسيبي على الكويتي يوسف الكندري، ويلتقي مع السنغافوري أنج راي تينج، وخسر لاعبنا ناصر أمام أليكسي مارشوك، الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي بنتيجة 2-3، ويلتقي أليكسي مع الأردني ركان الزعبي.



وتشهد هذه الفئة تألقاً عربياً بتأهل عدد من اللاعبين منهم السعودي يوسف حنيفة الذي يواجه العراقي أنديا محمد، والبحريني سيد علوي الذي يلتقي المصري صلاح علام، وهو ما يضمن وجود لاعبين عرب في الدور ربع النهائي.



ومن ناحية أخرى، سيطر الكوريون على فئة الزوجي المختلط تحت 19 سنة، حيث جاء النهائي كورياً بتأهل الزوجي ما يونغمين ولي داهي إلى النهائي لمواجهة الزوجي لي هيون هو وكيم إيونسيو، ويشهد اليوم الثالث من البطولة إقامة مسابقات تحت 11 سنة للأولاد والإناث وتحت 13 سنة للأولاد والإناث وتحت 17 سنة للشباب والشابات، على أن تختتم البطولة التي تضم 12 مسابقة يوم الجمعة.



ومن جانبه، قال عمار خلف الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة الإماراتي، رئيس لجنة الحكام بالبطولة: «النسخة الربعة تشهد مشاركة 16 حكماً من بينهم حكام دوليون من عدة دول مختلفة منها مصر وسوريا والأردن وإيران، إضافة إلى مجموعة من حكامنا، ودائماً نحرص على اختيار الحكام بعناية حتى يستفيد حكامنا المحليون من هذه الخبرات في التعامل مع المباريات والبطولات».



وأضاف: «اختيار الحكام دائماً ما يصب في اتجاه الدوليين والدرجة الأولى، وهذه البطولات تكون مؤهلة للشارة الدولية، كون البطولة دولية ومعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة، وهناك 8 حكام مواطنين ضمن قائمة الحكام، ومن المؤكد أن الاستفادة الفنية ستكون كبيرة».



وطالب الشامسي، لاعبي كرة الطاولة المعتزلين بالاتجاه إلى سلك التحكيم، مؤكداً أن اتحاد اللعبة سيقدم لهم كل الدعم، من أجل وضعهم على الطريق الصحيح، وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من اللاعبين المعتزلين لديهم مواصفات التحكيم، وقادرون على الدخول في هذا السلك من أجل زيادة حكامنا في اللعبة.