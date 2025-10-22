107 أشواط في مهرجان الظفرة الثالث لسباقات الهجن



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تنطلق الخميس، النسخة الثالثة لمهرجان الظفرة لسباقات الهجن، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن على مدار 4 أيام، بميدان سباق الهجن بمدينة زايد.



يتضمن المهرجان 107 أشواط في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع، وتتنافس المطايا على 24 رمزاً، بواقع 8 رموز لكل فئة، بالإضافة إلى جوائز عينية ونقدية للفائزين خصصتها اللجنة المنظمة، وسط إقبال كبير على المشاركة من ملاك الهجن بالدولة.



وتدشن فئة الحقايق أشواط المهرجان، بواقع 24 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 3 كيلومترات، ويحصل الفائز في كل شوط على 30 ألف درهم، بالإضافة إلى جوائز مالية حتى المركز العاشر، وتشهد الفترة المسائية 10 أشواط، منها 4 رموز في الأشواط الرئيسية للحقايق الأبكار والقعدان المفتوح والإنتاج، وتتراوح الجوائز المالية للفائزين بين 500 و400 ألف درهم.



ويشهد اليوم الثاني للمهرجان 17 شوطاً لفئة الحقايق في الفترة المسائية، تتنافس خلالها المطايا المشاركة على 4 رموز كأس وبندقية الأبكار والقعدان المفتوح والإنتاج.

أما فئة اللقايا فتقام منافساتها يوم السبت المقبل على مدار 22 شوطاً في الفترة الصباحية، و8 أشواط للرموز في الفترة المسائية.



ويختتم المهرجان يوم الأحد المقبل بمنافسات فئة الإيذاع، حيث تركض المطايا على مدار 18 شوطاً في الفترة الصباحية، و8 أشواط للرموز في الفترة المسائية بواقع 4 رموز للأبكار والقعدان المفتوح والمحليات، و4 رموز لفئة الإنتاج.