مجموعة الصين للإعلام تنظم أول حدث رياضي عالمي بمشاركة روبوتات بشرية

نظمت مجموعة الصين للإعلام، أولى بطولة قتال للروبوتات البشرية على مستوى العالم، وذلك في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.

وأكد تقرير صادر عن المجموعة، أن هذه المسابقة تشكّل لحظة تاريخية، إذ تُعد أول فعالية رياضية قتالية عالمية تُخصص للروبوتات الشبيهة بالبشر، مشيراً إلى أنها تجسّد الاندماج المتنامي بين الذكاء الاصطناعي والأنشطة الرياضية التفاعلية.

شارك في البطولة عدد من الروبوتات المتقدمة المطورة من قبل شركات صينية، وتضمنت سلسلة من مباريات الملاكمة، شاركت فيها أربع فرق من المشغلين الذين تحكموا بالروبوتات في الوقت الحقيقي، فيما عكست العروض البراعة التقنية التي وصلت إليها الصين في مجال تصميم وتطوير الروبوتات.

ووفقاً للمعهد الصيني للإلكترونيات، يُتوقع أن يصل حجم سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين إلى نحو 870 مليار يوان، أي ما يعادل 120 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2030، مدفوعاً بتنامي الطلب على استخدام الروبوتات في المجالات الصناعية والمنزلية.