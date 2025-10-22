سلطان الطاهر نائباً لحكام بطولة العالم للشطرنج



اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، حكمنا الدولي الدكتور سلطان علي الطاهر مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، لمنصب نائب رئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف والتي ستقام بمدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر المقبل، والتي يشارك فيها أفضل اللاعبين على مستوى العالم.



وشارك الطاهر في إدارة العديد من بطولات العالم للشطرنج كرئيس ونائب لجنة الحكام، وهو ما يعد ثقة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، خصوصاً أنه من حكام الفئة A عالمياً، وهي الفئة التي يتم على أساسها اختيار الحكام لإدارة البطولات العالمية.



وأعرب الطاهر عن سعادته بهذه الثقة الدولية التي تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة المسيرة على الرقعة الشطرنجية العالمية وأيضاً تعد مكسباً كبيراً على المستوى الفني والإداري لرياضة الإمارات خصوصاً لعبة الشطرنج من خلال تواجد إماراتي في البطولة.



وأضاف أن الشطرنج الإماراتي له بصمة عالمية من خلال تواجد كوادرنا في الأحداث العربية والقارية والعالمية، وهو ما يعد إنجازاً يضاهي الإنجازات التي يحققها اللاعبون في البطولات، خصوصاً أن تواجد اسم الإمارات في أي حدث يعد مكسباً كبيراً.