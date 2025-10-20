شراكة استراتيجية تدعم تحدي دبي للياقة بين «دبي للمهرجانات والتجزئة» و«يو اتش» القابضة



شراكة جديدة تمثل رؤية مشتركة تهدف إلى ترسيخ أنماط الحياة الصحية والنشطة في مختلف أرجاء دبي، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إلهام المجتمع لاعتماد أسلوب الحياة الصحية، وممارسة الأنشطة الرياضية باستمرار، وتماشياً مع مبادرة تحدي دبي للياقة والتي أطلقها سموه في العام 2017، للمساهمة في دعم رؤية سموه في جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية. ومنذ انطلاقته الأولى، رسّخ التحدي مكانته كحدث سنوي بارز قادر على جمع كافة فئات المجتمع، من أفراد وعائلات وزوار وحتى زملاء العمل، وتحفيزهم على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني كل يوم على مدار 30 يوماً «30×30».



من جهتها، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن توقيع شراكة تمتد لثلاث سنوات مع مجموعة «يو اتش» القابضة، من خلال عيادة «ذا التيمت هيومان» الصحية، المتخصصة في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعافية الشاملة. وبموجب هذه الشراكة، تنضم المجموعة كشريك استراتيجي في تحدي دبي للياقة، المبادرة السنوية التي تهدف إلى تشجيع الأفراد على ممارسة النشاط البدني اليومي وجعل الرياضة جزءاً من أسلوب حياتهم.

وبصفتها شريكاً استراتيجياً، ستدعم مجموعة «يو اتش» القابضة فعاليات تحدي دبي للياقة عبر عدد من الأنشطة والمبادرات الممتدة ضمن أبرز الفعاليات المجانية في أنحاء المدينة، بما في ذلك فعاليات تحدي دبي للدراجات الهوائية، وتحدي دبي للجري، وقرية 30×30 للياقة في كايت بيتش.

تم توقيع الاتفاقية بين أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وشهرام أردالان، رئيس مجلس إدارة مجموعة يو اتش القابضة، وبحضور عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.



وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يسعدنا انضمام مجموعة «يو اتش» القابضة كشريك استراتيجي في تحدي دبي للياقة، فهذه الشراكة طويلة الأمد تسهم في تعزيز واحدة من أبرز المبادرات المجتمعية في دبي، وتدعم جهودنا في تقديم تجارب صحية وحيوية لجميع أفراد المجتمع. كما تسلط الضوء على التزامنا بتشجيع تبني أسلوب حياة نشط وتعزيز ثقافة الرفاهية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».



بدوره، قال شهرام أردالان، رئيس مجلس إدارة مجموعة يو اتش القابضة: «نفخر بهذه الشراكة التي تجسد التزامنا الطويل الأمد بدعم الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات. فدعمنا لتحدي دبي للياقة يمثل امتداداً طبيعياً لقيمنا المؤسسية، ويعكس رؤيتنا المستقبلية الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة. ومن خلال هذه الشراكة، نطمح إلى الإسهام في ترسيخ ثقافة الحياة النشطة، وتعزيز روح الترابط والمشاركة الإيجابية بين أفراد المجتمع».

وتُجسّد هذه الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة «يو إتش» القابضة وعيادة «ذا ألتيمت هيومن» التزاماً مشتركاً بتعزيز جودة الحياة في دبي من خلال مبادرات مجتمعية تُشجع على تبنّي أنماط حياة أكثر نشاطاً وصحة. ومع مواصلة دبي تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تُسهم هذه الشراكة في دعم الجهود الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر شمولاً وحيوية، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في جودة الحياة والرفاهية.