الشارقة بطل دوري أقوياء اليد بعد التعادل مع شباب الأهلي

توّج الشارقة بدوري أقوياء اليد للموسم الجاري 2024/ 2025 في نسخته الـ48، بعد تعادله مع شباب الأهلي 27/27، اليوم الثلاثاء، على صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي في دبي، بعد مباراة نارية حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.

وتمكن الشارقة من حسم اللقب بإدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة بنتيجة منحته درع الدوري وفق لائحة البطولة، ليرفع الشارقة رصيده إلى 11 نقطة وشباب الأهلي وصيفاً 10 نقاط، ويؤكد البطل تفوقه في واحدة من أقوى نسخ البطولة وأكثرها تنافسية، وسط حضور قيادي ورسمي وجماهيري غفير.

بهذا الفوز، يواصل الشارقة تعزيز هيمنته على كرة اليد الإماراتية، مضيفاً لقباً جديداً إلى خزائنه، بينما قدم شباب الأهلي أداءً قوياً ثابتاً طوال مباريات الموسم.

توج الأبطال كل من: نبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، ونائبه عبدالسلام المحيربي، وناصر الحمادي الأمين العام، وخالد عيسى المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة والعديد من مسؤولي الناديين، كما تم تكريم حكام المباراة بالميداليات التذكارية.

بانتهاء الموسم الجاري، يكون الشارقة قد توج بدرع البطولة والميداليات الذهبية، فيما حل شباب الأهلي في المركز الثاني والميداليات الفضية، وجاء فريق مليحة في المركز الثالث وحصل على الميداليات البرونزية، وجاء فريق النصر في المركز الرابع.

وحل فريق دبا الحصن خامساً، وفريق الوصل سادساً، وفريق الوحدة سابعاً، وشهد الموسم مشاركة 7 فرق تنافست بقوة على لقب البطولة الأطول والأكثر قوة في روزنامة كرة اليد الإماراتية، والتي نُظّمت وفق نظام مرحلي جديد ضم الدور الأول والدور النهائي.

إضافة إلى دورتين مجمعتين زادتا من عدد المباريات، مما منح جميع الأندية فرصة عادلة للتأهل والصراع على اللقب حتى صافرة الختام.