41 لاعباً من 15 دولة في ختام بطولة الإمارات للتزلج الحرّ بدبي

اختتمت، صباح اليوم، منافسات النسخة الخامسة من بطولة الإمارات الدولية للتزلج الحر، ضمن التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية «كورتينا 2026» في إيطاليا، وأقيمت البطولة بتنظيم من اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للتزلج في سكي دبي مول الإمارات، بمشاركة 41 لاعباً من 15 دولة، بينهم 25 لاعباً يمثلون المنتخب الوطني للتزلج الحر.

وشهدت البطولة في نسختها الخامسة دمج أصحاب الهمم لأول مرة مع نظرائهم من الرياضيين الآخرين في منافسات موحدة، في بادرة رائدة تؤكد التزام الإمارات بنشر قيم الشمول وتمكين جميع فئات المجتمع في الميادين الرياضية.

وتعكس المشاركة الواسعة من لاعبي منتخبنا الوطني تعزيز حضور الإمارات في الرياضات الشتوية العالمية، وتهيئة جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة في أكبر المحافل الدولية، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «كورتينا 2026».

وأكد إبراهيم خادم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن البطولة تحظى بأهمية بالغة للمنتخب الوطني لكونها إحدى المحطات الـتأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية «كورتينا 2026» في إيطاليا، إضافة لتعزيز مكانة الإمارات على خريطة الرياضات الشتوية.

وأوضح مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية أن منافسات النسخة الخامسة جاءت قوية ما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد لتطوير هذا النوع من الرياضات التي أصبحت تحظى بشعبية واسعة في الدولة من مختلف الجنسيات.

وأضاف: «يعمل اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وفق استراتيجية تهدف إلى إعداد أبطال أولمبيين، وتطوير الكوادر الفنية، وتعزيز الشراكات مع الأكاديميات محلياً ودولياً، ودمج فئات المجتمع كافة في أنشطة اللعبة وفي مقدمتهم أصحاب الهمم.

من جهته أكد محمد خادم، رئيس لجنة التزلج في الاتحاد، أن هذه النسخة تكتسب أهمية خاصة بفضل المشاركة البارزة للمنتخب الوطني، الذي يسعى من خلالها إلى تعزيز حضوره الدولي ورفع مستوى جاهزيته لخوض التصفيات المؤهلة للأولمبياد الشتوي المقبل، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تأتي ثمرة جهود الاتحاد في إعداد وتأهيل اللاعبين الإماراتيين وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج.



