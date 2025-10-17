شراكة جديدة لـ«تحدي دبي للجري» إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» حتى 2029.



أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن توقيع شراكة تمتد لخمس سنوات مع مجموعة «جي ام جي»، الرائدة في مجال تجارة التجزئة وأساليب الحياة الصحية. وبموجب هذه الشراكة، ستصبح بموجبها «جي ام جي» شريكاً استراتيجياً لـ«تحدي دبي للجري»، إحدى أبرز الفعاليات الرئيسية ضمن «تحدي دبي للياقة» وذلك حتى عام 2029.

وتجسد هذه الخطوة التزام «جي ام جي» طويل الأمد بدعم مبادرات اللياقة البدنية، وتشجيع المجتمعات على جعل الرياضة جزءاً من روتين الحياة اليومي للناس، وهو ما ينسجم مع أهداف تحدي دبي للياقة، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً.



قام بتوقيع الاتفاقية كل من أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومحمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «جي أم جي» في مقر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وبموجب الشراكة، ستدعم «جي ام جي» تحدي دبي للجري من خلال باقة عبر مجموعة من الأنشطة التفاعلية، والتي ستسهم في تعزيز تجربة المشاركين وتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام والمشاركة في الفعالية. وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الأنشطة في وقت لاحق قبيل موعد ومن المقرر أن يقام «التحدي دبي للياقة»، المقرر إقامته في 23 نوفمبر المقبل، حيث سيتحول خلال هذا اليوم، شارع الشيخ زايد وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد في هذا اليوم إلى ساحات منافسة استثنائية رائعة، في مشهد يعد الأبرز على مستوى العالم.



وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: سعداء بانضمام مجموعة «جي ام جي» كشريك استراتيجي لتحدي دبي للجري خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في الوقت الذي نواصل فيه العمل على تطوير تحدي دبي للياقة، وتشجيع سكان وزوار المدينة على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، فالشراكات مع مجموعات أعمال ومؤسسات رائدة مثل «جي ام جي» تعد عنصراً مهماً في توسيع نطاق المبادرة وتعزيز أثرها، كما أنها تمنح المجتمع المزيد من الفرص لممارسة الرياضة والتفاعل الإيجابي، بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية.



من جانبه، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «جي ام جي»: «نفخر بتجديد شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مدى السنوات الخمس المقبلة كشريك استراتيجي لتحدي دبي للجري. ويعد تحدي دبي للياقة من أبرز الفعاليات المرتقبة في مجال الصحة والرفاهية، ويمثل فرصة مثالية لإبراز التزامنا بجعل النشاط البدني أسلوب حياة في مدينة دبي وخارجها. نحن في «جي ام جي» نؤمن بأهمية النشاط البدني لبناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة، وقد عملنا على مدى السنوات الماضية على تمكين مختلف فئات المجتمع من خلال فعاليات مبتكرة في أرجاء المدينة. ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم بما يسهم في إحداث تغييرات إيجابية مستدامة ويدعم رفاهية الأجيال القادمة».



يذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أطلق تحدي دبي للياقة في العام 2017، للمساهمة في جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وحيوية في العالم، وتحويل المدينة إلى مركز مفعم بالنشاط والصحة على مدار شهر نوفمبر من كل عام، لتشجيع سكانها وزوارها على ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني كل يوم على مدار 30 يوماً.