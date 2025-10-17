100 شوط في مهرجان الظفرة الثالث لسباقات الهجن



ينظم اتحاد سباقات الهجن مهرجان الظفرة الثالث لسباقات الهجن، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.



وأكد الاتحاد، في بيان اليوم، أن المهرجان يقام خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري، في ميدان سباقات الهجن بمدينة زايد في منطقة الظفرة، ويسلط الضوء على أهمية إحياء الموروث الشعبي في الدولة، استلهاماً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم القيادة الرشيدة.



وأوضح أن المهرجان يتضمن إقامة 100 شوط لفئات الحقايق، واللقايا، والإيذاع، منها 24 رمزاً، بواقع 8 رموز لكل فئة، بالإضافة إلى رصد جوائز عينية ونقدية للفائزين، وسط توقعات بمشاركة كبيرة في المنافسات من داخل الدولة وخارجها، بعد نجاح النسختين الماضيتين.