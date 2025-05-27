الهولندي جيري أول أوروبي يفوز بلقب «دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج»

شهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أمس، ختام بطولة الشارقة لأساتذة الشطرنج في نسختها الثامنة، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة.

وأكد معاليه، أن البطولة تعكس المكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، لا سيما في رياضة الشطرنج، التي تجمع بين الفكر والتخطيط والموهبة. وقال وزير الرياضة: «هذه البطولة نجحت في ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية تستقطب نخبة من أبطال العالم، وتفتح المجال أمام المواهب الصاعدة لاكتساب الخبرة والتعرّف على أساليب اللعب المختلفة لتطوير أساليبهم الخاصة على أعلى المستويات».

وأضاف معاليه أن الإقبال الكبير والتنظيم المتميّز للبطولة عكس التزام نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومجلس الشارقة الرياضي بدعم مسيرة تطوير اللعبة، وتعزيز دور الإمارة مركزاً دولياً لرياضة الشطرنج، كما أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ساهم في تقديم نسخة متميزة بكل المقاييس.

وأشاد معاليه بكافة الجهود التي وقفت خلف هذا النجاح، مؤكداً أن وزارة الرياضة تضع ضمن أولوياتها دعم المبادرات النوعية التي تُسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في استضافة البطولات العالمية، وإعداد جيل من الأبطال المحليين القادرين على التميّز دولياً.

حضر ختام البطولة وتوزيع الجوائز، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للعبة، وتريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية.

وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجائزة الاتحاد العربي للترجمة والتأليف، وتكريم لجنة الجائزة، حيث فاز الهولندي أنيش جيري بلقب بطولة الأساتذة، بعدما انفرد بالقمة بعد الجولة التاسعة وسجل 7 نقاط، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها لاعب أوروبي بلقب البطولة.

من جهته، قال عيسى هلال الحزامي: «إن البطولة قدمت مستويات فنية عالية وشهدت مشاركة قياسية للمرة الأولى وجنسيات من 60 دولة، وهذا ما يؤكد السمعة العالمية التي تحظى بها»، معرباً عن الفخر بأن يتم تنظيم بطولة بهذا المستوى الاحترافي، موجهاً الشكر إلى إدارة النادي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، وإلى اللجنة المنظمة للبطولة، مؤكداً أن هذه البطولات تكشف عن مواهب جديدة في كل نسخة ومولد نجوم جدد.