سعيد حارب: دبي لكرة السلة فكرة تسويقية فريدة من نوعها



أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن فريق دبي لكرة السلة يعد فكرة تسويقية فريدة من نوعها، بما أنه ينافس في مسابقة اليوروليغ التي تضم أكبر وأعرق الأندية الأوروبية على غرار برشلونة وريال مدريد، موجهاً الشكر لمؤسس الفريق عبدالله النابودة، وكل من التف حول الفريق واقتنع بالفكرة.



وأشاد حارب بنجاح فريق دبي لكرة السلة في كسب قاعدة جماهيرية واسعة من مختلف الجنسيات رغم حداثة عهده ، مؤكداً أن دبي حاضنة للجميع.



وحقق فريق دبي لكرة السلة فوزاً تاريخياً على حساب برشلونة 83 - 78 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالدوري الأوروبي «اليوروليغ» ضمن منافسات الجولة الخامسة على صالة «كوكا كولا أرينا» بدبي.