الإمارات تفوز على اليابان وتتأهل لمونديال الكريكيت 2026



ضمن منتخب الإمارات للكريكيت التأهل إلى نهائيات كأس العالم T20 التي تقام العام المقبل في كل من الهند وسريلانكا بعد فوزه اليوم على اليابان في إطار تصفيات آسيا وشرق آسيا المقامة حالياً في مسقط.



جاء فوز الإمارات بفارق 8 ويكيتات ضمن بها التأهل بجدارة بعد تألق نجومه حيدر علي، ومحمد عرفان، وعليشان شرفو، والقائد محمد وسيم . كان منتخب الإمارات قد بدأ مشواره في التصفيات بفوزه على قطر بعدها عاد وخسر أمام عُمان ونيبال. تضم التصفيات الحالية 9 منتخبات وتستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل. كان المجلس الدولي للكريكيت ICC قد اعتمد 20 منتخباً للمشاركة في مونديال 2026 تأهل منها حتى الآن 13 منتخباً هي الهند، سريلانكا، أفغانستان، أستراليا، بنغلاديش، نيوزيلندا، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية، جزر الهند الغربية، كندا، هولندا، إيطاليا، والإمارات.