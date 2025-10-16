فوز تاريخي لدبي على برشلونة في منافسات «اليوروليغ» لكرة السلة



حقق فريق دبي لكرة السلة فوزاً تاريخياً على حساب برشلونة 83 - 78 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالدوري الأوروبي «اليوروليغ» ضمن منافسات الجولة الخامسة على صالة «كوكا كولا أرينا» بدبي، وحضر المباراة جمهور غفير من محبي كرة السلة من مختلف الجنسيات.



وتمكن فريق دبي من فرض أفضليته على مجريات اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول متقدماً بفارق 9 نقاط (24 - 15)، ونجح برشلونة في فرض سيطرته في الشوط الثاني والفوز به 19 - 9 بفضل نجاح لاعبيه في الرميات الثلاثية، وخاصة ويلي وبارا.



شهد الشوط الثالث عودة قوية لفريق دبي الذي تحكم في مجريات المباراة ونجح في قلب تأخره إلى فوز 25 - 22.



وجاء الشوط الرابع حماسياً ومثيراً من الجانبين، واشتد التنافس بينهما في تسجيل الرميات الثلاثية، حتى تمكن دبي من حسم نتيجته 13 - 7 وخطف المباراة ليحصد فوزه الثالث في اليوروليغ بعد انتصاره على بارتيزان بلغراد في الجولة الأولى وفنربخشة التركي في الجولة الرابعة. ويلعب فريق دبي خارج أرضه في الجولة المقبلة أمام ليون الفرنسي.