محمد المر يشارك في «كونغرس آسيوي ألعاب القوى» في كوريا الجنوبية

شارك اللواء الدكتور محمد المر رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، في فعاليات اجتماع للكونغرس الآسيوي لألعاب القوى الـ 26، والذي عُقد أول من أمس، بفندق جيوموسان بمدينة جومي، كوريا الجنوبية.

وتضمن جدول أعمال الكونغرس عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها تقديم التقارير الفنية والإدارية للفترة من يوليو 2023 وحتى أبريل الماضي، كذلك استعراض تقارير اللجان الفنية والمالية والطبية والإعلامية، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة على دستور الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، على أهمية تعزيز التعاون الآسيوي المشترك، في تطوير رياضة ألعاب القوى، مشيداً بالدور القيادي الذي يضطلع به الاتحاد الآسيوي في دعم الاتحادات الوطنية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة ومستدامة على مستوى القارة.

وتأتي مشاركة الإمارات في هذا المحفل الرياضي البارز، تأكيداً على التزامها الدائم بالحضور الفاعل في المحافل القارية والدولية، وتأكيداً على حرص القيادة الرياضية على تمثيل الدولة بأعلى المستويات في مختلف اللجان والفعاليات المرتبطة بألعاب القوى.