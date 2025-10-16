«دبي لسباقات الهجن» يعتمد موعد مهرجاني ولي عهد دبي والمرموم التراثي



اعتمد مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، روزنامة المهرجانات الرئيسة لموسم سباقات الهجن 2025 – 2026، وفي مقدمها مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، ومهرجان المرموم التراثي.

كما استعرض المجلس أبرز إنجازات الموسم الماضي، والتحديات التي واجهت فرق العمل والمشاركين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، الذي عُقد في مقر النادي بمنطقة المرموم، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن.

ورفع الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، على دعمها الكبير ورعايتها المستمرة لرياضة الهجن العربية الأصيلة، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل الركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة النجاح والتطور في هذه الرياضة التراثية العريقة.



وأكد أن نادي دبي لسباقات الهجن، ماضٍ في تنفيذ خططه التطويرية، وفق أعلى المعايير الإدارية والتنظيمية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في صون الموروث الوطني، وتعزيز استدامة رياضة الهجن، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد مزيداً من التحسينات في الخدمات المقدمة للملاك والمضمرين والمشاركين، بما يعزز من جودة التجربة التنافسية والتنظيمية في مضمار المرموم.



واعتمد مجلس الإدارة إقامة مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، خلال الفترة من 9 إلى 20 يناير 2026، إلى جانب مهرجان المرموم التراثي الختامي، خلال الفترة من 15 إلى 25 مارس 2026، ليشكلا محطتين رئيستين في أجندة الموسم الجديد.



وأكد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، أن الموسم المقبل سيكون استثنائياً وحافلاً بالإثارة والتنافس الشريف، الذي يعكس مكانة رياضة الهجن في وجدان أبناء الإمارات والمنطقة.