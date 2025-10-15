25 ألف طالب وطالبة في النسخة السادسة من «ألعاب مدارس دبي»



أعلن مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة السادسة من «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الأكبر من نوعها التي يشارك فيها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من 185 مدرسة في دبي، وتقام في إطار الجهود المبذولة في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناع الأبطال الرياضيين، بالتعاون مع شركة إي إس أم الشريك التشغيلي للدورة وتحت رعاية شركة مايديا راعي اللقب للدورة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أكاديمية جيمس الأمريكية بالبرشاء وتحدث خلاله الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، الدكتور عبد الرحمن ناصر المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية.



كما حضر في المؤتمر الصحفي الدكتورة ثريا السالمي مدير إدارة التعليم الفني والتقني ومدير إدارة جودة الحياة الطلابية بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، باريس لي – المدير العام لشركة «ميديا للأجهزة المنزلية» في الشرق الأوسط وأفريقيا، دونتشو هادجيف – رئيس قسم الخليج في شركة «المراعي الإمارات»، باسل النهلوي – الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة «كريم»، مازن النشار – المدير العام لشركة «فولكسفاغن – النابودة للسيارات»، ماركو فوكالي – المدير التجاري لشركة «إي إس إم» والمنظم لـ «ألعاب مدارس دبي».



تأكيد



أكد الشيخ سهيل بن بطي من وزارة الرياضة أن إدراج فعاليات الموانع ضمن المنافسات المدرسية يأتي في إطار حرص الوزارة على توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية في مختلف الرياضات، وجعل النشاط البدني أكثر سهولة وإتاحة لجميع الطلاب. وأوضح أن هذه الخطوة تحظى بدعم اتحاد الإمارات لرياضات الموانع، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتنمية ثقافة النشاط البدني بين طلبة المدارس.

وأضاف الشيخ سهيل بن بطي أن مسابقات الموانع تعزز قيم التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب، إذ تتطلب من المشاركين مساعدة زملائهم لتجاوز العقبات المختلفة، ما يرسخ الثقة المتبادلة ويعزز الانسجام بينهم. وأشار إلى أن هذه التحديات تسهم في تنمية مهارات حياتية مهمة، وتعد الطلبة لمواجهة الصعوبات بثبات وقدرة على التكيف، بما ينعكس إيجاباً على شخصياتهم ومسارهم المستقبلي.



واختتم الشيخ سهيل بن بطي تصريحه بالتأكيد على أن إدراج هذه الفعالية يهدف إلى تنويع الفرص الرياضية المتاحة أمام الطلبة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ورفع مستوى الثقة بالنفس، وفتح مسارات جديدة للتطور الرياضي المستمر. كما وجه الشكر للحضور والمنظمين على جهودهم المتميزة في إنجاح هذه النسخة السادسة من الفعالية، مؤكداً أن ما تحقق يعكس روح التعاون والإصرار على الارتقاء بالرياضة المدرسية في دولة الإمارات.



نمو متواصل



وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تشهد دورة «ألعاب مدارس دبي» نمواً متواصلاً عاماً بعد عام، ما يعكس نجاح خطتنا في رعاية المواهب وبناء بيئة مدرسية محفزة على ممارسة الرياضة. ومن المتوقع أن تتضاعف المشاركات هذا العام لتتجاوز 25 ألف طالب وطالبة من 170 مدرسة، مقارنة بـ9 آلاف طالب وطالبة في النسخة الماضية».



وأضاف: «تعد الدورة منصة رائدة لاكتشاف وصناعة أبطال المستقبل، وتسهم في تحقيق أهداف سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، ترجمة لتوجهات حكومة دبي في الاستثمار في الإنسان وتنمية الكفاءات الرياضية. كما تتيح الفرصة للأندية لضم أبرز المواهب وتعزيز منظومة الاحتراف والربط بين القطاع المدرسي والمؤسسات الرياضية».

وتأتي نسخة هذا الموسم بطابع تنافسي موسع يشمل إدخال مراحل تأهيلية في أربع رياضات رئيسية، هي: كرة القدم، ألعاب القوى، الكرة الطائرة، وكرة السلة، بهدف توفير مسار واضح للطلاب الانتقال من المنافسات المدرسية المحلية إلى بطولات «ألعاب مدارس دبي» الرسمية. كما تمت إضافة بطولات جديدة تشمل الرماية بالليزر، الجودو، الجوجيتسو، التايكوندو، وكرة الماء، لتوسيع قاعدة المشاركة بين طلاب المدارس.



وسيشهد الموسم زيادة كبيرة في حجم الفعاليات، حيث يرتفع عدد أيام المنافسات من 54 إلى 107 أيام، مع تنظيم منافسات في أكثر من 25 رياضة، وبث مباشر لثلاث عشرة بطولة عبر الإنترنت للمرة الأولى، على أن يختم الموسم بحفل توزيع الجوائز المقرر في 25 يونيو 2026.



اكتشاف المواهب



أفادت المنظمة أن الموسم الجديد سيعزز دور «ألعاب مدارس دبي» في اكتشاف المواهب، إذ ستتابع لجنة دبي لاكتشاف المواهب أداء الطلاب وتوثيقه ضمن قاعدة بيانات (بطاقات المواهب) الرسمية، ما يفتح مسارات للترشح للمنتخبات الوطنية والحصول على منح وبرامج تطويرية مخصصة. كما سيؤهل المتفوقون لتمثيل دبي في النهائيات الوطنية لألعاب المدارس الإماراتية المقررة في أبريل 2026.



افتتاح البرنامج والفعاليات الأولى

يفتتح الموسم بفعالية «بطولة مايديا المجتمعية» الجمعة 26 سبتمبر 2025، وهي فعالية مخصصة لمعلمي التربية البدنية وطاقم المدارس للاحتفاء بانطلاق الموسم. تليها مباشرة في الأسبوع الثاني من أكتوبر أولى بطولات الموسم الرسمية، وهي بطولة الغولف المدرسية.



وقالت باريس لي: «يسرنا العودة بصفة الراعي الرئيسي لألعاب مدارس دبي، وبصفتنا العلامة التجارية رقم 1 عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية الذكية، نواصل التزامنا بالاستثمار محلياً وتمكين الشباب من خلال الرياضة والابتكار. ويسعدنا هذا العام إطلاق مبادرة خاصة — وهي إعادة تجهيز منزل كامل باستخدام أحدث أجهزة «مايديا» لأحد الفائزين المحظوظين خلال الموسم».



تتماشى فعاليات «ألعاب مدارس دبي» مع استراتيجية مجلس دبي الرياضي وخطة دبي 2033 التي تركز على رعاية المواهب وتعزيز قيم الشمول والروح الرياضية والمجتمعية، بحسب منظمي البطولة. وتشمل فعاليات الموسم برامج وتدريبات ومسارات تطويرية إلى جانب المسابقات الرسمية.