إنجاز تاريخي للشطرنج الإماراتي.. سالم عبد الرحمن يهزم ماغنوس المصنف الأول عالمياً



حقق الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بفوزه على النرويجي ماغنوس كارلسن، المصنف الأول عالمياً، ضمن منافسات بطولة Titled Tuesday الدولية للشطرنج الخاطف، والتي أقيمت بمشاركة 401 لاعب من نخبة نجوم اللعبة حول العالم.



وسجل الفتى الذهبي 6.5 نقاط من أصل 8 جولات، مقدماً أداءً استثنائياً عكس تركيزه واحترافيته العالية في مواجهة أحد أعظم لاعبي الشطرنج في التاريخ.



وقال عبدالله مراد المازمي، رئيس الجهاز الفني بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إن هذا الفوز يعكس المكانة التي وصل إليها سالم عبدالرحمن بين نخبة لاعبي العالم، مؤكداً أن الفوز على المصنف الأول عالمياً يعد إنجازاً فنياً ومعنوياً كبيراً، ودفعة قوية لمواصلة التألق في البطولات المقبلة.



وأضاف المازمي أن سالم واصل خلال الفترة الماضية سلسلة من النتائج المميزة، من بينها تتويجه ببطولة تشيس دوت كوم، وغيرها من المحطات المضيئة التي رسخت مكانته على الرقعة الدولية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل مصدر إلهام للأجيال الصاعدة من لاعبي الشطرنج في الإمارات، ويؤكد أن لا شيء مستحيلاً على رقعة الأذكياء.



وأشاد المازمي بالدعم الكبير الذي تقدمه إدارة النادي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، مثمناً حرص الإدارة على توفير كل الإمكانات للاعبين لتحفيزهم على تحقيق الإنجازات ورفع راية الإمارات في مختلف المحافل العالمية.