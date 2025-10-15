«أسبن ستاليونز» أول فريق إماراتي في الدوري العالمي للكريكيت



أعلنت شركة «ايه ام اتش للرياضة»عن إطلاق فريق «أسبن ستايلونز»، ليصبح أول فريق إماراتي يشارك في الدوري العالمي للكريكيت «أبوظبي تي 10»، ويعد تأسيس هذا الفريق محطة بارزة في مسيرة الرياضة الإماراتية، وتجسيداً للفخر الوطني والابتكار والتعاون الدولي، ويأتي ضمن رؤية الإمارات 2031 الرامية إلى تعزيز ريادة الدولة عالمياً في مجال الرياضة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في دبي، مساء أمس، بحضور أحمد خوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي ونائب الرئيس السابق لشركة طيران الإمارات، مالك فريق «أسبن ستايلونز» وشاجي مالك، مؤسس ورئيس دوري «أبوظبي تي 10» للكريكيت.



وأكد خوري أن «أسبن ستايلونز» خطوة رائدة نحو تعزيز المشاركة الإماراتية في الرياضات العالمية بنظام الامتياز (الفرنشايز) والتفاعل المجتمعي، وتنمية المواهب الشابة في دولة الإمارات، وقال: «تواصل الإمارات إلهام العالم في مجالات التقدم والشمولية والتميز في جميع المجالات ومنها الرياضة، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.



وصرح خوري أن «أسبن ستايلونز» يمثل طموح الإمارات في تصدر المشهد الرياضي العالمي وعدم الاكتفاء بالمشاركة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس الالتزام بتمكين الشباب، وتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ روح الرياضة، التي تميز وطننا الغالي.



وأوضح خوري أن الهند تعد موطناً لأكبر جمهور عاشق للعبة الكريكت في العالم، ومع وجود ما يقرب عن 4 ملايين مقيم من الجالية الهندية في الإمارات، نصفهم من عشاق الكريكت، يأتي إطلاق هذا الفريق ليبني جسراً رياضياً وثقافياً بين البلدين.



وأضاف: «من خلال فريق «أسبن ستايلونز» تسعى شركة «أم أي أتش للرياضة» إلى تجسيد هذا الشغف المشترك، وإبراز تنوع المجتمع الإماراتي، والاحتفاء بروح الكريكت، التي تجمع بين الشعبين».



وتقدم خوري بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومجلس الإمارات للكريكت على دعمهم المستمر، ومساهمتهم الفاعلة في تعزيز سمعة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الرياضي.



من جهته رحب شاجي مالك بانضمام فريق «أسبن ستايلونز» إلى دوري «أبوظبي تي 10» للكريكت وقال: «لحظة فخر ليس فقط لدوري أبوظبي T10، بل للمنظومة الرياضية الإماراتية بأكملها، حيث يعكس ذلك المكانة المتنامية للإمارات وجهة عالمية للرياضة».