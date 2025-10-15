منتخب الرجبي يشارك في سباعيات آسيا بكولومبو



تتوجه بعثة منتخبنا الوطني للرجال والسيدات في الرجبي، غداً الخميس، إلى العاصمة السيريلانكية كولومبو، استعداداً للمشاركة في الجولة الثانية من سلسلة سباعيات آسيا للرجبي يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة 12 منتخباً في فئة الرجال، ومثلها للسيدات، ويخوض المنتخبان الوطنيان التدريب الرسمي والأخير على ملعب البطولة في استاد ريس كورس الدولي، بعد غد الجمعة، قبل انطلاق المنافسات، التي تعد محطة مهمة في مشوار المنتخبين القاري.



وأوقعت قرعة البطولة منتخبنا الوطني للرجال في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات اليابان، والصين تايبيه، وتايلاند، بينما يلعب منتخب سيدات الإمارات في المجموعة الأولى، وتضم منتخبات اليابان، الهند، وإندونيسيا.



ويترأس بعثتنا الوطنية، محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، ومعه فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم البعثة الجهازين الفني والإداري، بقيادة أبولو بيرليني، مدرب المنتخب الأول للرجال، ومساعده خلدون مليح، بينما تشرف على تدريب السيدات فيلادلفيا أورلاندو، بمساعدة بينجي جون، إلى جانب 13 لاعباً و13 لاعبة يمثلون الدولة في هذا الاستحقاق القاري.



وأعرب محمد سلطان الزعابي، عن ثقته الكبيرة بقدرة المنتخبين على الظهور بمستوى مشرف، مؤكداً أن الاستعدادات جاءت مكثفة من خلال التجمعات الأسبوعية، بالإضافة إلى مشاركة اللاعبين واللاعبات مع أنديتهم في مباريات الدوري المحلي، وهو ما أسهم في رفع الجاهزية الفنية والبدنية.



وقال: «نخوض البطولة بطموحات كبيرة رغم صعوبة المجموعتين، واعتدنا على اللعب أمام منتخبات قوية بحجم اليابان والهند، ونثق تماماً بقدرات لاعبينا ولاعباتنا، ونأمل أن ننجح في الوصول إلى المربع الذهبي، ومواصلة تحقيق الإنجازات التي رفعت من مكانة الرجبي الإماراتي على مستوى القارة، وهناك متابعة من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم لتجهيزات المنتخبين قبل السفر».



ويذكر أن بطولة سباعيات آسيا للرجبي تعد من أبرز البطولات القارية، وتشهد مشاركة منتخبات النخبة في القارة، ما يجعلها اختباراً حقيقياً للمنتخبات الباحثة عن تطوير مستواها، والوصول إلى المنافسات العالمية.