غيث النعيمي يتوج ببطولة العين للشطرنج السريع



اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة «ربيع الثاني» للشطرنج السريع، والتي أقيمت على مدار يومي 11 و12 أكتوبر 2025، بمقر النادي في مدينة العين، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية وحضور جماهيري مميز أضفى على المنافسات طابعاً حماسياً خاصاً.



وشهدت البطولة مستويات فنية عالية ومباريات قوية اتسمت بالندية حتى جولتها الأخيرة، حيث تمكن اللاعب غيث صفصوف النعيمي من حسم اللقب، متوجاً بالمركز الأول بعد أداء متميز، فيما جاء أحمد يونس الخميري في المركز الثاني، وحل محمد سعيد الشامسي ثالثاً، وقد اتسمت المنافسة في المراكز الأولى بالتقارب الكبير، ما يعكس تطور المستوى الفني للاعبين المشاركين.



وجاء حفل التتويج في أجواء احتفالية مبهجة، حيث قامت الحكم الدولي موزة المعمري بتكريم الفائزين وتسليم الكؤوس والميداليات، وسط إشادة من الحضور بالنجاح التنظيمي والفني للبطولة، كما شهد الحفل تكريم مجموعة من المواهب الواعدة التي تألقت في مختلف الفئات، حيث حصلت شيخة عبدالله المريخي على جائزة أفضل لاعبة إماراتية، فيما نال عبدالله عادل الشعيلي جائزة أفضل لاعب إماراتي.



وفي الفئات السنية، تميز كل من حمدان صلاح حيدرة، وشيماء خالد العُبيدلي، تحت 14 سنة، بينما خطف الأضواء سعيد ناصر الشامسي، وفاطمة ناصر الشامسي تحت 12 سنة، كما تألق حمدان العلي ولطيفة خالد العبيدلي تحت 10 سنوات، وأكد كل من حمدان عبيد الزعابي ومريم الكندي حضورهما المميز في فئة تحت 8 سنوات.

أما جوائز الأكاديمية فقد ذهبت إلى احمد محمد سعيد وتالين عسلية.



وأشاد المستشار يوسف سعيد أحمد العفريت الكويتي بحسن التنظيم والمستوى الفني الرفيع الذي ظهر به المشاركون، مؤكداً أن البطولة باتت منصة مهمة لاكتشاف المواهب الوطنية وصناعة جيل جديد من الأبطال الذين يمثلون الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، مشدداً على أن هذه الفعاليات تسهم في نشر ثقافة الشطرنج وتعزيز مكانة مدينة العين بوصفها وجهة رياضية رائدة.



وبهذا أثبتت بطولة شهر ربيع الثاني للشطرنج السريع مكانتها بوصفها واحدة من أبرز البطولات على مستوى الدولة، بما قدمته من مستوى تنافسي عالٍ ورسائل إيجابية تؤكد أن رياضة الشطرنج في الإمارات تسير بخطوات واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.