53 محاضراً عالمياً و600 مشارك في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي



تواصل جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل استعداداتها لتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، المقرر عقده يومي 1 و2 نوفمبر 2025 في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي (MBRU)، والتي ستكون نسخة أكثر من حيث عدد المشاركين وتنوع المواضيع التي سيتم طرحها خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل.



وقال الدكتور عبدالله الرحومي رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، «بداية نتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي على تفضلهم باستضافة المؤتمر للنسخة الثانية على التوالي، وهي صرح طبي وعلمي عالمي ويمثل تواجدنا فيها إضافة كبيرة للمؤتمر ومصدر فخر ونجاح».



وأضاف «بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المؤتمر والتفاعل الواسع الذي وجدناه من شركائنا ومن المشاركين في الجلسات الحوارية والمحاضرات وورش العمل، ومن المتابعين للمؤتمر من داخل وخارج الدولة، حرصت الجمعية على تنظيم نسخة أكبر من المؤتمر على مستوى العدد والنوعية وكذلك على مستوى المواضيع التي سيتم طرحها والشركات الحاضرة في أروقة المعرض وأروقة الجلسات أيضاً، وقد وجدنا ترحيباً واسعاً من الجميع ورغبة كبيرة من مختلف الأطراف للحضور والمشاركة في الحدث الذي بات يحتل مكانة مهمة وكبيرة على خارطة الأحداث الطبية والعلمية المختصة في القطاع الرياضي وطب إعادة التأهيل، وقمنا باختيار المحاضرين والعروض العلمية بما يتناسب مع مكانة المؤتمر وأهدافه الكبيرة».



وكشف الرحومي عن تأكيد مشاركة 53 محاضراً ومتحدثاً في الجلسات من نخبة العاملين في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية المختصة والجامعات من أكثر من 25 دولة، كما تم تسجيل أكثر من 600 مختص في مجالات الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل من مختلف دولة العالم، فيما تم اعتماد برنامج المؤتمر الذي يضم 5 ورش عمل و66 عرضاً لأوراق بحثية وتطبيقية، إلى جانب تواجد 17 راعياً وعارضاً من الشركات المختصة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم المشهود لها بالكفاءة والنجاح والتي ستعرض أحدث التقنيات والعلاجات المستخدمة في هذا المجال.

كما كشف أن برنامج المؤتمر سيتضمن مناقشة عدة مواضيع من بينها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرياضة، التطوير الرياضي، فحوصات الأداء، رياضة المرأة، إضافة إلى مواضيع أخرى مثل الطب التجديدي والرياضات البارالمبية، إلى جانب أحدث المستجدات.



وانطلاقاً من إيمان الجمعية بأهمية تعميم الفائدة من الجلسات والمحاضرات وورش العمل والأوراق البحثية التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر ومساهمتها في تطوير العاملين في القطاع الطبي وقطاع الطب الرياضي وإعادة التأهيل والمختصين في مختلف المؤسسات الطبية والرياضية فقد وجهت الدعوات إلى جميع هذه المؤسسات لترشيح ممثليهم للحضور والمشاركة والاستفادة من ما توصلت إليه عقول المختصين العالميين وكبرى المعاهد والجامعات والشركات ذات المكانة العالمية المرموقة.