تكريم 1365 طالباً وطالبةً في ختام بطولة الألعاب المدرسية بدبي

اختُتمت مساء أول من أمس في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي نهائيات النسخة الرسمية الثانية من بطولة الألعاب المدرسية على مستوى الدولة، حيث أقيمت منافسات البطولة بتنظيم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الاتحادات الرياضية والجهات التعليمية المحلية.

حضر الحفل الختامي معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة؛ وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي؛ وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة؛ ومحمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم.

والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الرياضية بوزارة الرياضة؛ وعائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي؛ ود. هدى المطروشي، رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث.

ونورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة؛ وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والمسؤولين في قطاعي الرياضة والتعليم والقطاعات الشريكة بالدولة. وكرم معالي وزير الرياضة خلال الحفل الطلبة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والذين بلغ عددهم 1365 طالباً وطالبة من أصل 2686 متأهلاً للنهائيات.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن بطولة الألعاب المدرسية تُعد إحدى الركائز الأساسية في تطوير المنظومة الرياضية في دولة الإمارات، كونها تشكّل نقطة الانطلاق لاكتشاف وصقل المواهب في سن مبكرة، وقال:

تجسد هذه البطولة التزامنا في القطاع الرياضي بجعل الرياضة جزءاً من بيئة المدرسة، وتعزيز التنافس الإيجابي بين الطلبة، وبناء شخصياتهم على أسس من الانضباط، والعمل الجماعي، والانتماء الوطني. لقد شاهدنا خلال البطولة نماذج مميزة لمواهب ناشئة تبشر بمستقبل واعد للرياضة الإماراتية.

وأوضح معاليه أن الألعاب المدرسية تمثل نموذجاً متكاملاً للتعاون بين القطاعين الرياضي والتعليمي، وتترجم رؤية دولة الإمارات في ربط الرياضة بالمسار الأكاديمي، وقال: نحرص على تنفيذ برامج ممنهجة لاكتشاف المواهب بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، بما يسهم في تحقيق أحد أبرز أهدافنا الاستراتيجية المتمثل في الوصول إلى أكثر من 30 رياضياً إماراتياً في الألعاب الأولمبية بحلول 2032، وقد بدأنا تحويل هذا الهدف إلى واقع.

وتوجه معالي الفلاسي بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء من مؤسسات رياضية وتعليمية وأولياء أمور على مساهمتهم الفاعلة في إنجاح البطولة، معرباً عن فخره بما تحقق حتى الآن، مؤكداً استمرار العمل لترسيخ الرياضة المدرسية كمسار تنموي طويل المدى، للمساهمة في بناء جيل رياضي يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية.

وشهدت النهائيات تنافساً قوياً بين الطلاب من الفئة العمرية 9 إلى 17 عاماً يمثلون 875 مدرسة من مختلف إمارات الدولة في 12 لعبة رياضية مختلفة وهي: ألعاب القوى، والسباحة، والمبارزة، والريشة الطائرة، والجودو، والتايكواندو، والقوس والسهم، وكرة القدم، والجوجيتسو، والرماية، والشطرنج وكرة الطاولة.

واختتمت المنافسات بحفل توزيع الجوائز والميداليات على اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل رياضة وتكريمهم، وسط أجواء احتفالية حيث تم تتويج 1365 طالباً وطالبة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

يذكر أن البطولة تُقام على 3 مستويات وهي: بطولة رياضية مفتوحة لجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى دولة الإمارات، حيث يشارك الطلاب خلال المستوى الأول في برامج تدريبية وتنافسية في مختلف الألعاب الرياضية على مستوى المدارس.

وفي المستوى الثاني تتنافس المدارس على المستوى المحلي في كل إمارة، أما المستوى الثالث فهو مستوى النهائيات الوطنية التي يتنافس فيها الطلاب المتأهلون من كل إمارات الدولة لتحديد الفائزين بالميداليات في البطولة.

وتهدف الألعاب المدرسية بشكل رئيس إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية في مدارس دولة الإمارات، وتبنّي المتميّزين منهم ضمن برامج تدريبية وتطويرية تقودها وزارة الرياضة، وتسعى المبادرة إلى تمكين هذه المواهب لدعم المنتخبات الوطنية، والمساهمة في تحقيق مستهدف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.