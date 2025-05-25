7 ميداليات ملوّنة لأبناء الإمارات في اليوم الأول من بطولة آسيا للجوجيتسو

استهلّ المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية شركة "مبادلة للاستثمار" مشاركته في النسخة التاسعة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو، بأداء مميز توّجه بسبع ميداليات ملوّنة في اليوم الأول من المنافسات.

ونجح نجوم المنتخب في حصد ميداليتين ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات في نزالات الرجال، ليؤكد تفوقه في أقوى البطولات القارية، وسط مشاركة واسعة من نخبة أبطال آسيا.

وتمكن من تحقيق الذهب كل من ذياب النعيمي بوزن 56 كجم، ومحمد علي السويدي بوزن 69 كجم، فيما حقق الميداليات الفضية عمر السويدي بوزن 56 كجم، وخالد الشحي بوزن 62 كجم، وكانت الميداليات البرونزية من نصيب مهدي العولقي بوزن 77 كجم، وهزاع القبيسي بوزن 85 كجم، وفراج العولقي بوزن 94 كجم.

وأعرب فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي عن اعتزازه بالمستوى الذي أظهره لاعبو المنتخب، قائلاً إن ما يحققه المنتخب من إنجازات يعكس الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، التي وفّرت كل مقومات النجاح لصناعة أبطال يمثلون الوطن بكل فخر وعزيمة في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن هذه البداية المبشرة ثمرة العمل الكبير الذي بذله الجهازان الفني والإداري في إعداد اللاعبين بدنياً وذهنياً، والتزام اللاعبين وتفانيهم في التدريبات وهي خطوة أولى نحو تحقيق طموحاتنا في المنافسة على صدارة الترتيب.

وأكد أن أداء اللاعبين اليوم يعزز ثقتنا بالمنتخب، ويؤكد أن لاعبينا على قدر المسؤولية في تمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة.

وثمن الشامسي الشراكة الإستراتيجية التي تجمع اتحاد الإمارات للجوجيتسو بشركة "مبادلة للاستثمار" منذ عام 2023، والتي وفّرت دعماً نوعياً للمنتخب الوطني بمختلف فئاته، أسهم في تعزيز جاهزية اللاعبين ما انعكس إيجاباً على الأداء والنتائج في الاستحقاقات القارية والدولية.

من جهته أعرب هيلدر ميديروس مدرب المنتخب عن سعادته بالنتائج التي تحققت اليوم، مشيراً إلى أن اللاعبين أظهروا التزاماً كبيراً بالخطط الفنية الموضوعة.

وقال إن المنافسة كانت على أعلى مستوى، وشهدنا تطوراً كبيراً في أداء العديد من المنتخبات الآسيوية، ما يؤكد أن مستوى البطولة يرتقي عاماً بعد عام، و نعمل حالياً على مراجعة الأداء وتحليل جوانب القوة وفرص التطوير، استعداداً لمنافسات فئة الكبار للسيدات وفئة تحت 21 عاماً، ونتطلع إلى مواصلة المسيرة بنفس الروح والانضباط والجاهزية العالية.

أما ذياب النعيمي، صاحب الميدالية الذهبية في وزن 56 كجم، فقال إن تحقيق الذهب في بطولة آسيا مصدر فخر له ولزملائه، وجاء نتيجة العمل والجهد الكبيرين على مدى الأسابيع الماضية.

وأضاف أنه خاض نزالات قوية أمام منافسين متمرسين، وكان عليه أن يتحلى بالتركيز العالي والمرونة في التعامل مع كل موقف، معرباً عن شكره لمدربه والاتحاد على الدعم الكبير، الذي منحه الثقة والجاهزية، حيث يسعى دائماً إلى تطوير مستواه والارتقاء بأدائه لتمثيل الدولة بأفضل صورة ممكنة في البطولات المقبلة.