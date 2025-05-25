الريشة الطائرة في الإمارات.. إستراتيجية طموحة للوصول إلى العالمية

تشهد رياضة الريشة الطائرة في دولة الإمارات نمواً متسارعاً منذ تأسيس اتحادها في عام 2022؛ إذ تمكنت خلال فترة قصيرة من ترسيخ حضورها في الأندية والأكاديميات، واستقطاب آلاف اللاعبين من الأعمار والجنسيات المختلفة، ليشكلوا قاعدة قوية لمستقبل اللعبة الأولمبية في الدولة.

ويعمل اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وفق إستراتيجية تهدف إلى إعداد أبطال أولمبيين، ونشر اللعبة على نطاق واسع في المدارس والجامعات، وتطوير الكوادر الفنية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية محلياً ودولياً، ودمج فئات المجتمع كافة في أنشطة اللعبة.

ووصل عدد المسجلين في اللعبة إلى أكثر من 12 ألف لاعب ولاعبة، ضمن أكثر من 50 نادياً وأكاديمية على مستوى الدولة، فيما استضافت العاصمة أبوظبي بطولات دولية بارزة أبرزها بطولة "أبوظبي ماسترز" التي أقيمت في أكتوبر 2023 بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 48 دولة، وكانت إحدى محطات التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وعلى صعيد الإنجازات، حقق اللاعب ريان ملحان، البالغ من العمر 14 عاماً، أول ميدالية آسيوية في تاريخ الإمارات بهذه اللعبة، بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للناشئين تحت 15 و17 عاماً بالصين، كما أحرز المنتخب الوطني 4 ميداليات في بطولة غرب آسيا للناشئين في مسقط.

وحصلت دبي، في يوليو الماضي، على لقب أول "مدينة صديقة للريشة الطائرة" في العالم، تقديراً لجهودها في دعم وتطوير اللعبة منذ عام 2014.

وفي إطار خططه التطويرية، نظم اتحاد الإمارات للريشة الطائرة معسكر الإمارات الدولي بالتعاون مع لجنة رياضة النخبة ووزارة الرياضة، لاكتشاف المواهب الأولمبية ضمن مشروع يمتد حتى ألعاب 2036، كما تعاقد مع المدرب الدنماركي مايكل نورباك مديراً فنياً، استعداداً لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 ودورة الشباب في داكار 2026.

ووقع الاتحاد اتفاقيات إستراتيجية مع اتحادي تايلند، وإفريقيا للريشة الطائرة، لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات والبرامج التدريبية.

ويحظى الاتحاد بتمثيل خارجي لافت؛ إذ تشغل نورة الجسمي رئيسة الاتحاد منصب نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي، بينما تشغل منى السهلاوي، منصب نائبة رئيس لجنة المرأة في الاتحاد ذاته، كما يمثل الاتحاد الإماراتي في اللجان العربية والإقليمية كل من محمد النقبي، وحسين الأميري، وسالم المزروعي.

وأكدت نورة الجسمي، أن اللعبة تشهد نموا كبيرا في جماهيريتها يترافق مع زيادة ملحوظة في أعداد اللاعبين، مشيرة إلى أن العاصمة أبوظبي تستعد لاستضافة بطولة عالمية في لعبة الريشة الطائرة في أكتوبر المقبل.

من جهته، أكد سالم المزروعي، نائب رئيس الاتحاد، أن الاتحاد يعمل وفق خطة ممنهجة لصناعة أبطال أولمبيين، بالشراكة مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، لافتاً إلى الإنجازات المتحققة في نشر اللعبة وتطوير مهارات اللاعبين.

بدوره أشاد المدرب مايكل نورباك، بالتطور الحاصل في اللعبة داخل الدولة، مؤكداً أن التركيز الحالي ينصب على تأهيل اللاعبين للمشاركة في الاستحقاقات الأولمبية المقبلة، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء والمستوى الفني.