مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن ينطلق 10 نوفمبر



ينطلق مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في نسخته الرابعة على أرضية ميدان الذيد يوم 10 نوفمبر المقبل، ويستمر 5 أيام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة.



يشارك في المهرجان - الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن - نخبة من ملاك الهجن من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي يتنافسون في 126 شوطاً على مدى خمسة أيام متتالية تشمل جميع الفئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول ضمن فترتين صباحية ومسائية من بينها 10 أشواط رموز.



وثمن عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة لنادي الشارقة لسباقات الهجن وأهل الهجن، ورعاية ومتابعة هذا المهرجان الذي يقام للمرة الرابعة على التوالي على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من جميع أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.



ومن جانبه أشار خالد مطر الطنيجي نائب رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن إلى أن المهرجان أصبح محطة سنوية ينتظرها الجميع لما يحمله من قيم تراثية أصيلة ورسائل حضارية تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بإحياء موروث الآباء والأجداد، مؤكداً حرص النادي على توفير أفضل الإمكانيات والخدمات للمشاركين والجمهور بما يليق بمكانة المهرجان وإمارة الشارقة.