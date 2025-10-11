مهند الزعابي: ذهبية غرب آسيا لبناء الأجسام هدفي في مشاركتي الأولى مع المنتخب



أكد مهند حسن ناصر الزعابي «27 سنة»، لاعب منتخب الإمارات لبناء الأجسام، أنه سعيد للغاية بقرار انضمامه للمنتخب الوطني للمرة الأولى، موضحاً أن هدفه الأسمى تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا، التي ستقام في مملكة البحرين، خلال الفترة بين 30 أكتوبر الجاري حتى 3 نوفمبر المقبل في وزن 75 كيلوغراماً، حيث يعد مهند الزعابي أحد المواهب المواطنة، التي ينتظرها مستقبل واعد في اللعبة،خلال السنوات المقبلة.

وكشف الزعابي: «شاركت في العديد من البطولات، وحققت مراكز متقدمة في عدة بطولات محلية، وكان أبرزها الحصول على المركز الأول في بطولة رأس الخيمة «عام الخمسين» لبناء الأجسام، وكذلك المركز السادس في بطولة «مستر اند مسز وورلد» لفئة الهواة في الفجيرة 2024، والتي أعطتني الدافع من أجل الاستمرار في ممارسة اللعبة بطموح الوصول لمنصات التتويج الدولية».



وعبر الزعابي عن سعادته بتطور مستواه الجسماني والبدني والفني، والذي قاده للانضمام للمنتخب الوطني، بالرغم من التحديات، التي تصادفه بسبب العمل والدراسة والتدريب، موضحاً: «أحاول التوفيق بين عملي ودراستي وتدريبي من خلال تنظيم وقتي بدقة، فأخصص ساعات محددة للجامعة، وساعات ثانية للتمارين والتغذية السليمة، بينما كانت الصعوبة والتحدي هو في المحافظة على الالتزام، لولا الشغف في ممارسة رياضة بناء الأجسام».

ووصف الزعابي انضمامه لصفوف المنتخب بأنه شرف كبير له، وبنفس الوقت، ومسؤولية، يتمنى أن يكون عند حسن الظن به لتحقيق أفضل النتائج، ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية، مؤكداً أن بطولة غرب آسيا حيث المشاركة الأولى له سيسعى من خلالها لإسعاد شعب الإمارات عامة، وأهل مدينة كلباء خاصة، لنثبت أن لاعبي الإمارات قادرون على المنافسة في أعلى المستويات.