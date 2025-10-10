«التحكيم الرياضي»: ترشح تريم مطر لانتخابات الشطرنج باطل



أصدر مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، اليوم الجمعة، حكمه النهائي بشأن انتخابات مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج للدورة 2025–2028، وقرر بطلان ترشح

تريم مطر تريم لرئاسة اتحاد الإمارات للشطرنج، لأنه غير مستوف الشروط، وأضاف منطوق الحكم: «إن القاعدة النهائية استبعاد قائمته من العملية الانتخابية لأنها مرتبطة برئيسها، وقبول أو استبعاد القائمة مشروط بصحة واستيفاء الشروط المقررة في رئيسها وأهليته فهو الممثل القانوني للقائمة ورمزها الانتخابي ورئيسها المعتمد، والنظام الأساسي للاتحاد لم ينص على السماح باستبدال رئيس القائمة ولا إعادة باب الترشح».



كما قرر مركز الإمارات للتحكيم الرياضي إلزام اتحاد الإمارات للشطرنج حالاً بتصحيح المركز الانتخابي الحالي، بإلغاء لجنة الانتخابات ولجنة الطعون وإعادة تشكيلهما بأعضاء جدد، وفقاً للنظام الأساسي بالاتحاد.



كما جاء في منطوق الحكم أنه يتم تطبيق الفقرة 2 من البند 14 في الدليل الانتخابي لاتحاد الإمارات للشطرنج في حالة ترتب على الإلغاء نقص في العدد المقرر للمرشحين بالقائمة الفائزة وبما يخل بصحة العملية الانتخابية، فيجب على الاتحاد إعادة فتح باب الترشح وفقاً للنظام الأساسي واللوائح بالاتحاد.



ويذكر أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي كان قرر في وقت سابق إيقاف انتخابات اتحاد الإمارات للشطرنج بسبب النزاع الذي تقدم به إسماعيل إبراهيم يوسف الخوري، بصفته أحد المرشحين لرئاسة اتحاد الإمارات للشطرنج، ضد كل من تريم مطر تريم، وحسين بن رشيد، رئيس لجنة الانتخابات باتحاد الشطرنج، حيث طالب بوقف الانتخابات بصفة مستعجلة.