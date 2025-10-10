باور سلاب.. وولفرين ضد كلينجبيل 24 أكتوبر في أبوظبي



تستعد العاصمة الإماراتية في أكتوبر الجاري لاستضافة بطولة $VET باور سلاب 16: وولفرين ضد كلينجبيل، المقدمة من مونستر إنرجي.



وتعود البطولة يوم 24 أكتوبر في سبيس 42 أرينا، في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي يشهد بطولة يو إف سي 321: أسبينال ضد غان في الاتحاد أرينا.



وشدد فرانك لاميسيلا، الرئيس التنفيذي لمنظمة باور سلاب، على الدور المتنامي لأبوظبي كوجهة عالمية للرياضات القتالية، مؤكداً حماسه لاختيارها لاستضافة نسخة جديدة من البطولة، بخاصة مع النجاح اللافت الذي حققته النسخة العالمية الأولى، واستقطابها لحضور جماهيري فائق، وحصدها 700 مليون مشاهدة حول العالم.



وتركت النسخة العالمية الأولى لبطولة باور سلاب التي تقام خارج الولايات المتحدة انطباعاً قوياً عندما استضافتها أبوظبي أكتوبر الماضي، إذ شهدت إحدى أكثر النزالات المرتقبة بين دا كريزي هوايان ودامبلينج، للفوز بلقب وزن الثقيل السوبر.



تشهد الفعالية الرئيسية للنزالات في بطولة هذا العام مواجهة استثنائية، بين وولفرين بطل فئة وزن خفيف الثقيل (5 انتصارات اثنان بالضربة القاضية، وهزيمتان) والعائد للدفاع عن لقبه، الذي يحمله منذ 800 يوم، والنجم الصاعد آلان «ذا كريبتونيان» كلينجبيل (3 انتصارات اثنان بالضربة القاضية، وهزيمتان).



وقال لاميسيلا: «وولفرين هو أحد أساطير باور سلاب، ولطالما كان واحداً من بين الأفضل على مستوى العالم. ويترقب الجمهور انطلاق البطولة لمشاهدته يواصل سلسلة دفاعاته عن اللقب ويؤكد جدارته كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ هذه الرياضة. أما كلينجبيل، فيمثل جيلاً جديداً من الرياضيين الذين استلهموا شغفهم بهذه الرياضة من وولفرين، وهو يحظى الآن بفرصة لإثبات أنه بطل حقيقي».



وتسجل البطولة مواجهة في الوزن الثقيل السوبر بين دامبلينج، (انتصاران أحدهما بالضربة القاضية، وهزيمة واحدة)، مع ماكيني «بيج ماك» مانو (4 انتصارات ثلاثة بالضربة القاضية، دون هزيمة). ويمثل التنافس في أبوظبي للعديد من الرياضيين تجربة مهمة تثري مسيرتهم الاحترافية.