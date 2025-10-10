«فيكتوري» يجتاز الاختبارات الحرة في «جولة زينزهو» لمونديال «فورمولا 1»



اجتاز فريق فيكتوري، اختبارات التجارب الحرة بنجاح ومستويات مبشرة قبل ترقب دخول المنافسات الرسمية في الجولة الثالثة لبطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، التي تقام في مدينة زينزهو الصينية.



وأنهى تورنتي على متن زورق الفيكتوري 4، الاختبار الحر الثالث في المركز الثاني بزمن 45.848 ثانية، وحل زميله أليك ويكستروم على متن الفيكتوري 3، بالمركز الثالث بزمن 46.004 ثانية، فيما تصدر هذه الاختبارات راستي وايت من فريق الشارقة بزمن 45.753 ثانية.



وجاءت هذه النتائج في ضوء أداء تصاعدي خلال الاختبارات لثنائي فريق الفيكتوري، بعدما سبق أن حل أليك ويكستروم بالمركز الثاني في الاختبار الحر الثاني بزمن 45.848 ثانية، وزميله شون تورنتي بالمركز الثالث بزمن 46.004 ثانية، كما تصدر وايت ها الاختبار بزمن 45.753 ثانية.

فيما كانت البداية هادئة في الاختبار الحر الأول، الذي استغله الثنائي لرفع نسق الأداء تدريجياً، وتواجد خلاله شون تورونتي بالمركز الثامن بزمن 47.790 ثانية، وأليك ويكستروم بالمركز الرابع عشر بزمن 48.486.



وتقام يوم غدٍ السبت، منافسات سباق السرعة «السبرينت»، الذي سيكون مهماً على صعيد كسب النقاط للمتسابقين والفرق في الترتيب العام للموسم، والترتيب النهائي للانطلاق على خط السباق الرئيسي المقرر يوم الأحد.



ويتصدر فريق الفيكتوري حالياً الترتيب العام لفرق بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، برصيد 71 نقطة، يليه فريق الشارقة برصيد 69 نقطة، وبالمركز الثالث فريق السويد 64 نقطة، وفريق أبوظبي بالمركز الرابع برصيد 31 نقطة.



وعبر محمد عبدالله حارب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن تطلعه لظهور فريق الفيكتوري بالمستوى المأمول في المنافسات الرئيسية، وقال: «عكست التجارب الحرة لنا جاهزية المتسابقين شون تورنتي وأليك ويكستروم، إلى جانب التجهيزات والعمل الكبير الذي قام به جميع أعضاء الفريق الفنيين والمتخصصين في مختلف المجالات، ونأمل أن يجدد المتسابقون هذا الأداء في سباق السرعة، ومن ثم في السباق الرئيسي للتواجد مجدداً على منصة التتويج، والبقاء في دائرة المنافسة على ألقاب الموسم للفردي والفرق».