سالم عبدالرحمن يتقدم لوصافة «الشارقة لأساتذة الشطرنج»

ونجح سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في التقدم لوصافة الترتيب، ويبتعد عن القمة بنصف نقطة، بعدما نجح في الفوز على الصربي ألكسندر إندجيتش.
ورفع رصيده إلى النقطة الخامسة، فيما تصدر الهولندي أنيش جيري قمة الترتيب بعد تعادله مع الأوزبكي نوديربك عبدالستاروف، المصنف الأول بالبطولة في لقاء القمة على الطاولة الأولى في مباراة جماهيرية، تابعها الآلاف على المواقع العالمية، ورفع رصيده إلى 5.5 نقاط.
فيما تراجع عبدالستاروف للوصافة متساوياً مع سالم و3 لاعبين هم: الأرميني شانت سركسيان، الذي فاز على الروسي إيفان زيمليانسكي، والصربي الكسندر إندجيتش، ومواطنه فليمير إفيتش، الذي فاز على الصيني الصيني داي تشانجرين.
ووجه تريم مطر تريم الشكر إلى مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، واللجنة المنظمة للبطولة على كل ما يقومون به من جهد من أجل الخروج بالبطولة بهذا الشكل المبهر من التنظيم العالي ونفخر بهذه النجاحات.
مشيراً إلى أن مساحة الشطرنج باتت كبيرة على خريطة الرياضة الإماراتية، من خلال تنظيم عدد كبير من البطولات بشكل سنوي، ويكفي أن هذه البطولات موجودة في الأجندة الدولية، ويحرص عدد كبير من اللاعبين على المشاركة فيها خاصة حملة الألقاب الدولية.