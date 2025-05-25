سالم عبدالرحمن يتقدم لوصافة «الشارقة لأساتذة الشطرنج»

يسدل الستار، مساء اليوم، على منافسات النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، ويقام حفل الختام وتوزيع الجوائز بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المنافسات.

ونجح سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في التقدم لوصافة الترتيب، ويبتعد عن القمة بنصف نقطة، بعدما نجح في الفوز على الصربي ألكسندر إندجيتش.

ورفع رصيده إلى النقطة الخامسة، فيما تصدر الهولندي أنيش جيري قمة الترتيب بعد تعادله مع الأوزبكي نوديربك عبدالستاروف، المصنف الأول بالبطولة في لقاء القمة على الطاولة الأولى في مباراة جماهيرية، تابعها الآلاف على المواقع العالمية، ورفع رصيده إلى 5.5 نقاط.

فيما تراجع عبدالستاروف للوصافة متساوياً مع سالم و3 لاعبين هم: الأرميني شانت سركسيان، الذي فاز على الروسي إيفان زيمليانسكي، والصربي الكسندر إندجيتش، ومواطنه فليمير إفيتش، الذي فاز على الصيني الصيني داي تشانجرين.

حضر الافتتاح على الطاولة الأولى دانيال نورمان، المدير العام لفندق سنترو الشارقة أحد الرعاة والفندق الرسمي للبطولة، ومجد قبلان، مدير المبيعات، وإيلي عبدو، مدير الإيرادات بالفندق، وعبدالله مراد المازمي، مدير البطولة، كما زار البطولة تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج.

وأكد تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، خلال زيارته للبطولة أن البطولة حققت مكاسب كثيرة على كل المستويات خاصة الجانب الفني، من خلال مشاركة لاعبينا من مختلف الأندية خاصة لاعبي المنتخبات في الحدث والاحتكاك مع مدارس عالمية مختلفة، من شأنها زيادة خبرة اللاعبين ولعل إقامة مثل هذه البطولات في الدولة، يوفر الكثير من الجهد والمعسكرات الخارجية للاعبينا.

ووجه تريم مطر تريم الشكر إلى مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، واللجنة المنظمة للبطولة على كل ما يقومون به من جهد من أجل الخروج بالبطولة بهذا الشكل المبهر من التنظيم العالي ونفخر بهذه النجاحات.

مشيراً إلى أن مساحة الشطرنج باتت كبيرة على خريطة الرياضة الإماراتية، من خلال تنظيم عدد كبير من البطولات بشكل سنوي، ويكفي أن هذه البطولات موجودة في الأجندة الدولية، ويحرص عدد كبير من اللاعبين على المشاركة فيها خاصة حملة الألقاب الدولية.