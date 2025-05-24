سالم عبدالرحمن يتقدم لوصافة "الشارقة لأساتذة الشطرنج"

تختتم مساء يوم غد الأحد، منافسات النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة من 60 دولة، ويقام حفل الختام وتوزيع الجوائز بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المنافسات.

ونجح سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في التقدم لوصافة الترتيب ويبتعد عن القمة بنصف نقطة بعدما نجح في الفوز على الصربي ألكسندر إندجيتش، ورفع رصيده إلى النقطة الخامسة، فيما تصدر الهولندي أنيش جيري، قمة الترتيب بعد فوزه على الأوزبكي نوديربك عبدالستاروف، المصنف الأول بالبطولة في لقاء القمة على الطاولة الأولى في مباراة جماهيرية تابعها الآلاف على المواقع العالمية، لينجح جيري في فض الشراكة ورفع رصيده إلى 5.5 نقطة، فيما تراجع عبدالستاروف للوصافة متساويا مع سالم و3 لاعبين هم الأرميني شانت سركسيان، الذي فاز على الروسي إيفان زيمليانسكي، والصربي الكسندر إندجيتش، ومواطنه فليمير إفيتش، الذي فاز على الصيني داي تشانجرين.

وأكد تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج خلال زيارته البطولة، أنها حققت مكاسب كثيرة على المستويات كافة خاصة الجانب الفني من خلال مشاركة لاعبي الإمارات من الأندية المختلفة والمنتخبات في الحدث والاحتكاك مع مدارس عالمية مختلفة، الأمر الذي يعزز خبراتهم ما يوفر الكثير من الجهد في تنظيم المعسكرات الخارجية.