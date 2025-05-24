كلباء يحرز درع الدوري العام للكاراتيه لفئة الناشئين

ظفر نادي كلباء الرياضي الثقافي بدرع الدوري العام للكاراتيه للموسم الحالي لفئة الناشئين (كاتا – كوميتيه)، بعد تفوقه في البطولات التي شارك بها وتصدره الترتيب العام برصيد 51 نقطة، متفوقًا على نادي شباب الأهلي الذي حلّ ثانيًا بـ 48 نقطة ونادي الشارقة الرياضي في المركز الثالث بـ 46 نقطة، وذلك بعد احتساب مجموع النقاط في مسابقات الكاتا الكوميتيه

من جانبه، وصف عبدالله علي البلوشي، عضو مجلس الإدارة، مدير إدارة الألعاب الفردية، الإنجاز بانه يعكس استمرارية تميّز فريق الكاراتيه بالنادي والذي عُرف بحضوره القوي محليًا ودوليًا وهو ثمرة خطة استراتيجية واضحة يتبناها النادي، تتماشى مع رؤية مجلس الشارقة الرياضي في دعم وتطوير جميع الألعاب الرياضية.

يُعتبر فوز الفريق بكأس المركز الأول في بطولة نجوم المستقبل للمواطنين وانضمام 14 لاعبًا إلى المنتخب الوطني إنجازين جديدين يُسجلان في تاريخ فريق الكاراتيه بالنادي.