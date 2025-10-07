اتحاد الإمارات لرياضة الموانع يوزع حقائبه الإدارية



عقد اتحاد الامارات لرياضة الموانع اجتماعه الأول برئاسة عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، رئيس الاتحاد، وذلك بحضور أعضاء الاتحاد، وهم: علي حسن محمد المطوع، والدكتور أحمد محمد المطوع، وعلي عبدالله البلوشي، وعلي خالد بن زايد الفلاسي، ومطر عمران مطر محمد تريم، وعبدالباسط علي عبدالرحمن، وماجد محمد الشامسي وإيمان مراد.

في بداية الاجتماع، تقدم عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، بالشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، على دعمه للاتحاد واعتماده أعضاء مجلس الإدارة، واستعرض المشاركون المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، حيث تم توزيع المناصب والمهام بين أعضاء المجلس.



وتم إسناد منصب نائب الرئيس إلى علي حسن محمد المطوع، والأمانة العامة إلى الدكتور أحمد محمد المطوع، وكذلك تم اعتماد اللجان الرئيسية للاتحاد، ليتم تكليف علي حسن محمد المطوع برئاسة اللجنة المالية، وعبدالباسط علي عبدالرحمن برئاسة لجنة المنتخبات، وعلي خالد بن زايد الفلاسي برئاسة لجنة المسابقات، ونائبه مطر عمران مطر محمد تريم، وعبدالله البلوشي برئاسة اللجنة الفنية، ونائبه ماجد محمد الشامسي، وإيمان مراد برئاسة اللجنة النسائية.



وتم تكليف اللجان المذكورة أعلاه بإعداد خططها وبرامجها السنوية، وذلك لاعتمادها من مجلس الإدارة لوضعها موضع التنفيذ تمهيداً لانطلاقة باكورة نشاطات الاتحاد، مع توقعات أن تشهد رياضة الموانع انطلاقة كبيرة بعد إشهار الاتحاد نظراً للشعبية والانتشار الواسع لرياضة الموانع عالمياً ومحلياً، ويعتبر اتحاد الإمارات لرياضة الموانع الاتحاد الرياضي الأول لهذه الرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقود هذه الرياضة في باقي دول المجلس لجان فنية الأمر الذي يعبر عن مدى الاهتمام الرسمي في هذه الرياضة.