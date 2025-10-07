منتخب الإمارات لبناء الأجسام جاهز لبطولة غرب آسيا بالبحرين



أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن المشاركة وجاهزيته لبطولة غرب آسيا لبناء الأجسام التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 30 أكتوبر الحالي ولغاية 3 نوفمبر المقبل. ويترأس البعثة أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، والمكونة من زويد سالمين الزعابي المدير الفني و22 لاعباً هم: عبدالله فيصل البستكي فئة الشباب للفيزيك، وفي مختلف فئات بناء الأجسام كل من: محمد عيسى البلوشي، ومهند حسن الزعابي، وجاسم الهرمودي، وعبدالله المرزوقي، وحمد محمد البلوشي، وثاني خميس، وخالد بخيت الفلاسي ومروان البلوشي، وفي منافسات الفيزيك كل من أحمد التميمي، وعمر محمد المهيري، وعبدالله خالد المري، ومحمد مسعود العوضي، وعلي ضاوي، وراشد زايد الزعابي، وعبدالله علي الختال، وأحمد محمد علي، وطارق موسى، وعبدالله علي البلوشي، ومحمد الحمادي، وخالد المطوع، وهاني العوضي.



من جهته، ثمن أحمد جوهر رئيس البعثة، دعم ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ليواصل لاعبو الإمارات تميزهم في أقوى بطولات بناء الأجسام قارياً وعالمياً، مبيناً أن الهدف من المشاركة المقبلة تحقيق أفضل المراكز والإنجازات وبما يعزز مكانة بناء الأجسام الإماراتية، خصوصاً بعد إحرازه المركز الأول في بطولة آسيا الماضية التي أقيمت في عجمان مؤخراً، وأيضاً استعداداً للمشاركة لاحقاً في بطولة العالم لبناء الأجسام التي ستقام في المملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل.