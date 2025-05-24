الإمارات والمجر تبحثان تعزيز التعاون في الرياضة البارالمبية

بحثت اللجنة البارالمبية الوطنية سبل تعزيز التعاون مع دولة المجر في مجال الرياضة البارالمبية، وذلك خلال اجتماع مشترك عُقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة، وكاروي باناش، سفير المجر لدى الدولة.

وتناول الاجتماع آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، وتطوير البرامج التخصصية لرياضيي أصحاب الهمم، تمهيداً لتوقيع اتفاقية شراكة رسمية خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد فاضل الهاملي، أن الإمارات أصبحت نموذجاً ريادياً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيراً إلى وجود أكثر من 600 رياضي يتوزعون على 8 أندية متخصصة ويحققون إنجازات بارزة عالمياً في رياضات مثل الرماية ورفعات القوة وألعاب القوى.

وقدّم الوفد المجري عرضاً حول خبراتهم الرياضية، فيما استعرض الجانب الإماراتي البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة التي جعلت الدولة وجهة مفضلة لاستضافة المعسكرات والبطولات البارالمبية.

ويأتي اللقاء ضمن جهود اللجنة البارالمبية الوطنية لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز حضور الإمارات في المشهد الرياضي العالمي.