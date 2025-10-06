الفجيرة والعين في صدارة دوري الشطرنج



تصدّر ناديا الفجيرة للشطرنج والعين للشطرنج والألعاب الذهنية، قمة بطولة الدوري العام للرجال والسيدات، والمقامة حالياً بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بعد الجولة الثانية من المسابقة، حيث تصدّر الفجيرة قمة مسابقة الرجال، برصيد 4 نقاط، يليه نادي دبي للشطرنج والثقافة، برصيد 3 نقاط، متساوياً مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ثم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية الرابع برصيد نقطتين، وأكاديمية أدفانسد للشطرنج وأكاديمية الشارقة للشطرنج، في المركزين الخامس والسادس من دون نقاط.



وأسفرت الجولة الثانية عن فوز الفجيرة على أكاديمية الشارقة للشطرنج بنتيجة 5.5 مقابل نصف نقطة، فيما فاز أبوظبي على أكاديمية أدفانسد بنتيجة 5-1، وتعادل دبي والشارقة بنتيجة 3-3. وتصدر العين للشطرنج والألعاب الذهنية قمة مسابقة السيدات برصيد 4 نقاط، يليه نادي دبي برصيد نقطتين، متساوياً مع أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، فيما جاء نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الرابع، من دون نقاط. وأسفرت نتائج الجولة الثانية عن فوز العين على الشارقة بنتيجة 4-2، وبنفس النتيجة فاز أبوظبي على دبي.



تشهد البطولة متابعة الإدارات الفنية للأندية والاتحاد، وستنتقل إلى نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الذي يستضيف الجولتين الثالثة والرابعة، يومي السبت والأحد المقبلين، ويختتم الدوري بجولتين، بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في الأسبوع التالي، ويشارك في البطولة 72 لاعباً، من بينهم 24 لاعباً من حملة الألقاب، يمثلون 6 فرق للرجال، و47 لاعبة، من بينهن 12 لاعبة من حملة الألقاب، يمثلون 4 فرق للسيدات.