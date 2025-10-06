أحمد يونس الخميري بطلاً للعين ديزرت كلاسيك للشطرنج





اختتمت في مدينة العين منافسات بطولة العين ديزرت كلاسيك للشطرنج، وسط حضور جماهيري مميز، حيث شهدت البطولة مستويات فنية عالية جسدت شغف اللاعبين بروح التحدي والإصرار على التميز، وتوج اللاعب أحمد يونس الخميري بطلاً للبطولة بعدما جمع 4.5 نقاط، متفوقاً عبر أنظمة كسر التعادل على منافسه غيث سعيد النعيمي، الذي حل وصيفاً بالرصيد نفسه، فيما جاء سعد جابر الأحبابي ثالثاً برصيد 4 نقاط، في بطولة اتسمت بالندية حتى جولتها الأخيرة. توج الفائزين وسط أجواء احتفالية متميزة سلطان عبدالله العريف الظاهري، رئيس مجلس شباب العين – أي سي أم جي.



وقال عمر الوسواسي، رئيس لجنة التسويق والشراكات الاستراتيجية: «البطولة أصبحت منصة مهمة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقل قدرات الناشئين، بما يعزز حضور الإمارات في الساحات الإقليمية والدولية، لقد سررنا بالمستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون، وهو ما يعكس الجدية والطموح في تطوير اللعبة».



وشهدت البطولة تكريم عدد من المواهب في مختلف الفئات، حيث نالت شيخة المريخي جائزة أفضل لاعبة إماراتية، بينما حصل سلطان الظاهري على لقب أفضل لاعب إماراتي. وقد برز كل من سالم البلوشي ولطيفة العبيدلي في فئة تحت 14 عاماً، وتألق سعيد ناصر الشامسي وفاطمة ناصر الشامسي في فئة تحت 12 عاماً، وأظهر زايد العلي والصغيرة النعيمي تميزاً لافتاً في فئة تحت 10 سنوات، في حين توج حمدان الزعابي ومريم الكندي في فئة تحت 8 سنوات، أما جوائز الأكاديمية فذهبت إلى محمد فرج كأفضل لاعب، وتالين عسليه كأفضل لاعبة. وبذلك رسخت البطولة مكانتها إحدى أبرز البطولات الشطرنجية في الدولة، بما تؤديه من دور محوري في نشر ثقافة اللعبة وصناعة جيل جديد من الأبطال.