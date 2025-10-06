وزارة الرياضة تُعلن إشهار اتحاد جديد لرياضة الموانع برئاسة عبدالرحمن أبو الشوارب



وأعرب معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سعادة عبدالرحمن أبو الشوارب، مؤكداً أن إشهار الاتحاد يشكل محطة بارزة في مسيرة تطوير الرياضة الإماراتية، وينسجم مع جهود وزارة الرياضة الهادفة إلى تنويع الرياضات الوطنية، وإتاحة الفرصة للرياضيين للمنافسة في رياضات جديدة، فضلاً عن تشجيع توسيع قاعدة الممارسة المجتمعية للرياضة بهدف بناء مجتمع صحي ونشط.

وأكد معاليه التزام وزارة الرياضة بتوفير كافة سبل الدعم لتمكين الاتحاد من بناء منظومة تنظيمية وفنية متقدمة تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها ورعايتها، وتعمل على استضافة بطولات دولية تعزز من سمعة الدولة ومكانتها الرائدة على الساحة الرياضية العالمية. وأشار معالي الدكتور الفلاسي إلى اتخاذ أولى الخطوات في دعم رياضة الموانع عبر إدراجها في النسخ المقبلة من الألعاب المدرسية والجامعية، إيماناً بأهمية الاستثمار في بناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف الرياضات.



من جانبه، عبّر عبدالرحمن أبو الشوارب، رئيس اتحاد الإمارات لرياضة الموانع، عن خالص شكره وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لوزارة الرياضة ومعالي د. أحمد بالهول الفلاسي، قائلاً: «نعتز بهذه الثقة الممنوحة لنا لقيادة الاتحاد بعد إعلان إشهاره بشكل رسمي، ونتطلع إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة تسهم في نشر رياضة الموانع بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي لتعزيز مستويات اللياقة البدنية، وتطوير المواهب القادرة على تمثيل الدولة في البطولات الدولية في رياضة الموانع».

وأكد سعادته أن الاتحاد سيعمل بشكل وثيق مع وزارة الرياضة والجهات المعنية لاستضافة وتنظيم مسابقات محلية وقارية ودولية في اللعبة وفقاً لأفضل المعايير العالمية خاصةً مع سرعة انتشارها على كافة المستويات، مضيفاً: «سنُركز خلال الفترة المقبلة على تعزيز أطر التعاون مع كافة الاتحادات الإقليمية والاتحاد الدولي للعبة لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات بما يدعم مسيرة التنمية الرياضية في الدولة».



وشهدت ممارسة رياضة الموانع انتشاراً محلياً واسعاً لدى مختلف الأوساط المجتمعية، حيث بلغت الفعاليات الرياضية المسجلة خلال العام الماضي 52 فعالية في مختلف أنحاء الدولة، كما تشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد ممارسيها بلغ حوالي 9 آلاف من المواطنين والمقيمين، مما أسهم في اتخاذ القرار بضرورة تأسيس اتحاد الإمارات لرياضة الموانع للإشراف على هذه الرياضة.



وكانت دبي قد استضافت بطولة «تحدي الموانع العالمي» التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي في ديسمبر 2024 في نادي دبي وفي موقع دبي للتصميم، حيث شهدت إقبالاً لافتاً ومشاركة واسعة وإشادة عالمية بالتنظيم الاحترافي والمستوى التنافسي العالي. وتتميز المسابقات بوجود موانع طبيعية أو اصطناعية أمام المتسابقين لفئات الرجال والسيدات والمختلط، ويكون الفائز في المسابقة «فردي أو زوجي أو رباعي» من يتمكن من اجتياز تلك الموانع في أسرع وقت ممكن.

وعلى الصعيد الإقليمي، انتشرت رياضة الموانع أيضاً بشكل واسع خليجياً وعربياً، فهناك 8 دول حتى الآن أسست اتحادات رياضية تخص اللعبة وهي: المملكة العربية السعودية، مصر، سلطنة عُمان، المغرب، تونس، سوريا، الكويت، البحرين.