دبي تستضيف تصفيات مونديال الرجبي نوفمبر المقبل

أعلن الاتحاد الدولي للرجبي عن استضافة دبي ملحق التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم للرجبي لفئة 15 لاعباً، التي ستقام في أستراليا 2027، ويقام الملحق خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، بملعب ذا سيفنز، وجاء الإعلان عن استضافة الإمارات خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والذي عقد في لندن.

وفي الوقت نفسه، غادرت بعثة منتخبنا الوطني فئة 15 لاعباً إلى نيروبي أول من أمس، للعب مباراة ودية مع منتخب كينيا، ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، وتضم البعثة 24 لاعباً، إلى جانب الجهازين الفني والإداري.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أن اختيار الاتحاد الدولي للعبة لمدينة دبي تأكيداً على النجاحات السابقة في استضافة الأحداث الكبيرة في عالم الرجبي، ومنها سباعيات طيران الإمارات والبطولات الإقليمية والعربية، وملحق تصفيات كأس العالم فرنسا 2023، وهي التصفيات التي أقيمت في نوفمبر 2022 بدبي، وتأهل منتخب البرتغال من هذه التصفيات إلى نهائيات المونديال بعد الفوز على منتخب أمريكا.

وأضاف أن هناك ملحقين لتصفيات كأس العالم، حيث تأهل حتى الآن 12 منتخباً للمونديال، وهم أفضل 12 منتخباً طبقاً للتصنيف الدولي، وستتأهل 4 منتخبات من بطولة أوروبا للرجبي، و3 منتخبات من بطولة أمريكا الجنوبية، وأول كل من آسيا وأفريقيا والباسيفيك.

كما سيتأهل أول التصفيات في دبي، والذي سيجمع ثاني آسيا وثاني أفريقيا، وخامس أوروبا وهو منتخب بلجيكا، وثاني أمريكا الشمالية، بينما سيتأهل أول ملحق التصفيات بين أمريكا والباسيفيك.

وتابع: «سيخوض منتخبنا التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، الشهر المقبل حيث سيلعب 3 مباريات أمام هونغ كونغ وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وستكون المباراة الأولى أمام هونغ كونغ في دبي، ثم أمام كوريا في إنشيون.

والمواجهة الثالثة خارج الحدود في سريلانكا، والأول من هذه التصفيات سيتأهل مباشرة إلى المونديال، بينما الثاني سيلعب في التصفيات التي ستقام في دبي».

وأوضح أن المنتخب يتدرب منذ شهرين متواصلين من خلال معسكرات وتجمعات ما بين دبي والعين، في ملاعب مختلفة وخاض مباريات ودية مع الأندية، وقال: «سنلعب اليوم، مع منتخب كينيا في نيروبي ضمن المباريات الودية في خطة إعداد المنتخب، والمنتخب الكيني خامس أقوى منتخب أفريقي، وكنا نسعى للعب أكبر عدد من المباريات، ولكن ازدحام الأجندة في أوروبا حرمنا من اللعب مع المنتخبات الأوروبية».

واختتم موضحاً: «كما كان هناك اتجاه للعب مع زيمبابوي وإقامة معسكر على أرضها، إلا أننا ألغينا المباراة بسبب طلب منتخب المغرب إقامة معسكر في الإمارات واللعب مع منتخبنا، ثم اعتذر وألغى المعسكر والمباراة الودية، وبعد الاتصالات وافق منتخب كينيا على اللعب مع منتخبنا في نيروبي».