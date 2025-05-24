نهيان بن مبارك: الفوز على منتخبات قوية يعزز ثقة اللاعبين

هنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكريكيت، منتخب الإمارات الوطني للرجال بمناسبة فوزه المهم على منتخب بنغلاديش في سلسلة المباريات الدولية الثلاث «T20»، التي تم تنظيمها على استاد الشارقة للكريكيت.

وأشاد معاليه بالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الوطني خلال سلسلة المباريات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني، ويعد محطة بارزة في مسيرة الكريكيت الإماراتية.

وأعرب عن سعادة اتحاد الإمارات للكريكيت بالأداء المتميز الذي قدمه منتخبنا الوطني في سلسلة المباريات أمام منتخب بنغلاديش، مشيراً إلى أن الفريق لعب بروح قتالية عالية، وأظهر مستوى فنياً متقدماً طوال المباريات الثلاث، في حين قدم الطاقم الفني دعماً كبيراً كان له دور محوري في تحقيق هذا الفوز المستحق.

تأكيد

وهنأ معاليه كافة أعضاء الفريق، متمنياً لهم التوفيق في الاستحقاقات الدولية المقبلة، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل توفير أفضل المرافق والدعم اللازم لتطوير قدرات لاعبينا الموهوبين، لا سيما في ضوء النجاح المتواصل الذي تحققه الإمارات في فئة «T20»، حيث يمثل الفوز على بنغلاديش فصلاً جديداً ومشرقاً في تاريخ كريكيت الإمارات.

حافز

وأكد أن الفوز على منتخبات قوية سبق أن شاركت في اختبارات الكريكيت، مثل أفغانستان ونيوزيلندا، من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم ويحفزهم على تقديم أداء أقوى أمام فرق ذات باع طويل على الساحة العالمية.

وكانت سلسلة مباريات الكريكيت الدولية بين منتخبي الإمارات وبنغلاديش من فئة «T20» قد اختتمت أول من أمس باستاد الشارقة الدولي للكريكيت، بتنظيم مجلس الإمارات للكريكيت وبإشراف مجلس الكريكيت الدولي.

وجدد منتخب الإمارات فوزه على نظيره البنغالي في المباراة الختامية، ليحسم البطولة بثلاثة انتصارات من أصل أربع مواجهات، مؤكداً تفوقه في السلسلة التي شهدت منافسات قوية بين الطرفين.

وشهد اللقاء الختامي حضوراً جماهيرياً واسعاً من أبناء الجالية الآسيوية، كما تابعه عدد كبير من محبي اللعبة عبر القنوات الرياضية المتخصصة حول العالم.