مدينة إكسبو تستضيف ختام «الألعاب المدرسية» بمشاركة 2600 طالب وطالبة



تستضيف مدينة إكسبو دبي غداً السبت الحفل الختامي لبطولة الألعاب المدرسية، والذي يعد الحدث الرياضي الوطني الأكبر لاكتشاف المواهب الرياضية من طلبة المدارس، ويشهد الختام نخبة من كبار الشخصيات بقطاعي الرياضة والتعليم، بمشاركة 2686 مشارك «1349 ذكوراً و1337 إناثاً»، تأهلوا للنهائيات خلال المراحل السابقة التي نُظمت في مختلف مدارس الدولة على مستوى كافة المناطق وشهدت تفاعلاً كبيراً في المراحل الدراسية كافة ضمن منافسات 12 لعبة فردية وجماعية هي: السباحة، ألعاب القوى، الجودو، التايكوندو، الجوجيتسو، الريشة الطائرة، الشطرنج، كرة الطاولة، المبارزة، الرماية بالليزر، كرة القدم، والقوس والسهم.

جاءت أعداد الطلبة المتأهلين للنهائيات كالتالي: 441 متأهلاً في السباحة «277 ذكوراً و164 إناثاً»، 433 في ألعاب القوى «206 ذكور و227 إناثاً»، وتأهل في رياضة الجودو 137 طالباً وطالبة «77 ذكوراً و60 إناثاً»، أما في التايكوندو فوصل 232 متأهلاً «127 ذكوراً و105 إناث»، وفي الجوجيتسو بلغ عدد المتأهلين 344 طالباً وطالبة «172 ذكوراً و172 إناثاً».

وتأهل إلى النهائيات 34 طالباً وطالبة في رياضة المبارزة «17 ذكوراً و17 إناثاً»، و80 متأهلاً في الرماية بالليزر «40 ذكوراً و40 إناثاً»، أما بالنسبة للريشة الطائرة فقد تأهل 185 طالباً وطالبة «93 ذكوراً و92 إناثاً»، و320 في الشطرنج «160 ذكوراً و160 إناثاً»، إلى جانب 32 متأهلاً في كرة الطاولة «16 ذكوراً و16 إناثاً»، والمتأهلين نهائيات كرة القدم 384 طالباً وطالبة «168 ذكوراً و216 إناثاً»، و64 في القوس والسهم «32 ذكوراً و32 إناثاً».

ومن المقرر أن يبلغ عدد إجمالي المتوجين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في كافة الرياضات خلال الحفل الختامي 1365 طالباً وطالبة، موزعين على الرياضات الـ 12 على النحو التالي: الجوجيتسو «320»، السباحة «288»، ألعاب القوى «226»، التايكوندو «200»، الجودو «80»، القدم «75»، الرماية بالليزر «40»، الريشة الطائرة «40»، المبارزة «32»، الشطرنج «24»، القوس والسهم «24»، والطاولة «16».

يمثل هذا الحدث محطة ختامية مميزة لبطولة وطنية كبرى تُعد من المبادرات التحولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي يشرف عليها اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ووزارة التربية والتعليم، واللجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب عدد من الاتحادات الرياضية والهيئات التعليمية، تعزيزاً للتكامل بين القطاعات الرياضية والتعليمية، بما يدعم المواهب الرياضية الناشئة ويعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 عبر المساهمة في زيادة اللاعبين الإماراتيين المتأهلين ليكونوا أكثر من 30 لاعباً ولاعبة بحلول أولمبياد 2032.