قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً الخميس المقبل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،أمس، أن مراسم قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً «السعودية 2026»، ستقام يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت كوالالمبور، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً، سيتم توزيعها على 11 مجموعة، على أن تُقام المباريات بنظام التجمع خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

ويتأهل إلى النهائيات 15 منتخباً، إلى جانب منتخب السعودية المضيف والمتأهل تلقائياً، حيث تُقام البطولة في يناير 2026 للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية. كما يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11.

إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني. وسيتم تصنيف المنتخبات المشاركة في خمسة مستويات وفق نظام نقاط يعتمد على نتائجها في النسخ الثلاث الماضية من البطولة.