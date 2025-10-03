«التبر 55» بطل سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، نظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن برنامج السباقات التراثية خلال العام الحالي، وفاز المحمل «التبر 55» لمالكه راشد محمد بن غدير بقيادة النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «جرنين 99» لمالكه علي عبد الله المرزوقي وبقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي، وحل في المركز الثالث «حشيم 199» لمالكه النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي.



شارك في السباق، الذي هو الجولة الثانية لهذه الفئة أكثر من 90 محملاً، انطلقت من عالي ميناء خليفة، حيث ساعدت الرياح في اندفاع المحامل بسرعة عالية في البداية ليتحكم بعد ذلك النواخذة في اختيار المسارات الأفضل، وقطعت مسافة 25 ميلاً بحرياً، باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ورصدت اللجنة المنظمة 4.238.000 درهم جوائز، توزع على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وحتى المركز الـ 90.



وقدمت المحامل ملحمة تراثية بحرية مليئة بالحماس والأهازيج التي استدعت ماضي الأجداد والآباء، وهي تبحر رافعة أشرعتها البيضاء لتتابعها الجماهير ومحبو السباقات التراثية من على كورنيش أبوظبي في رحلة استمرت لأكثر من الساعة ونصف الساعة، مما يشير إلى السرعة العالية للسباق، تبادلت خلالها المحامل مراكز المقدمة التي تصدرها «التبر 55» من البداية، وشهدت المرحلة الأخيرة تنافساً مثيراً للوصول أولاً إلى خط النهاية لتصل تباعاً جميع المحامل بسلام إلى خط النهاية.



كرم الفائزين ماجد عبد الله المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومبارك المحيربي، نائب المدير العام للشؤون الإدارية وإدارة المجتمع – شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وماجد عتيق المهيري، مشرف سباق أريلة، وخليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.