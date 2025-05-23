مجلس دبي الرياضي ينظم «سنوغا 2025» 14 يونيو

أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم فعالية «سنوغا 2025» التي تعد تجربة مميزة للسيدات لممارسة اليوغا وسط أجواء ثلجية فريدة، وتقام يوم 14 يونيو المقبل، في قاعة سكي دبي بمول الإمارات بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ولجنة اليوغا الإماراتية وشركة «ذا سيفنث كونسيبت».

وتم فتح التسجيل أمام السيدات من جميع الجنسيات ومختلف الفئات العمرية والمستويات البدنية للمشاركة في فعالية «سنوغا 2025» المخصصة للسيدات التي تشمل تنظيم حصص مختلفة تقدمها معلمات يوغا محترفات.

وتمثل تجربة فريدة من نوعها لممارسة رياضة اليوغا في درجة حرارة تصل إلى 4 تحت الصفر وسط الثلوج، وتقدم هذه المبادرة الرائدة مفهوماً جديداً للنشاط البدني من خلال مزج متناغم بين الحركة والتأمل وسط الثلوج في فترة الصيف - في تجربة صُممت خصيصاً للمرأة.

وتمثل فعالية «سنوغا 2025» خطوة مهمة نحو خلق فضاءات ملهمة تضع صحة المرأة ورفاهيتها وتمكينها في صدارة أولوياتها من خلال ممارسة الرياضة بمفهومها الشامل.

وقال أحمد إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لليوغا: «نفخر بدعم فعالية «سنوغا 2025»، التي تسهم في زيادة انتشار ممارسة اليوغا بالدولة وتعزز من فرص مشاركة المرأة في الفعاليات الرياضية وتزيد من أعداد الممارسات للرياضة والنشاط البدني».

ويحرص مجلس دبي الرياضي على التنوع في تنظيم الفعاليات السنوية بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، كما يولي اهتماماً خاصاً برياضة المرأة حيث خصص لها نصيب مميز من الفعاليات الجديدة والمتنوعة التي ينظمها على مدار العام.

ويمثل تنظيم هذا الحدث مبادرة جديدة في إطار تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لتمكين المرأة، وضمن خططه لتعزيز ممارسة المرأة للرياضة والنشاط البدني.

وينظم مجلس دبي الرياضي العديد من الفعاليات بالتعاون مع مول الإمارات في قاعة سكي دبي الثلجية، من أبرزها سباق الجري الثلجي وتحدي الجليد وبطولات التزلج المحلية والدولية والهايك الثلجي وغيرها من الفعاليات العديدة التي تشكل موسماً خاصاً من السياحة الرياضية، وتسهم في جذب العديد من الزائرين، لتكون دبي قبلة للسائحين من مختلف دول العالم.

وقالت أماندا بلود، الشريك الإداري في «ذا سيفنث كونسيبت»: «إن إيجاد تجارب مؤثرة ومتميزة للنساء ليس مجرد اتجاه، بل هو التزام. مع «سنوغا»، نحن لا نقدم فقط إمكانية الوصول إلى النشاط البدني، بل نعيد تشكيل كيفية ومكان تجربتها.

يتعلق الأمر بإعادة تعريف الحدود، في إطار يعبر عن قوة ونية وأناقة المرأة المعاصرة، (سنوغا 2025) ليست مجرد تطور في مجال النشاط البدني؛ بل هي بداية معيار جديد في التجارب الغامرة التي تقودها النساء. وقد صُممت كتجمع حصري، حيث سيقتصر الحضور على مجموعة منتقاة بعناية من النساء من خلال التسجيل المسبق والدعوات الخاصة.

ويجمع الحدث عدداً من الشركاء الذين يمثلون أعلى المعايير في مجالاتهم. من الأسماء العالمية مثل «لولوليمون»، الشريك الرسمي للعافية، و«غارمين»، الشريك الرسمي للياقة البدنية، و«بوكاري سويت».

إضافة إلى الشركات الوطنية الرائدة مثل «ماي دبي»، إلى جانب الشركاء الطبيين «فيزيو موف»- وكل تعاون يسهم في رفع مستوى التجربة. وتضيف شركة «والاس آند كو» لمسة من الفخامة، بينما تتجسد تجربة النشاط البدني الحسية من خلال إضافات شركة «ذا كامل سوب كومباني» و«سانتي سيلفكير».