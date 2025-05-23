منتخبنا الوطني يشارك في بطولة العالم للمواي تاي في تركيا

كشف اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم للمواي تاي، التي انطلقت في مدينة أنطاليا بتركيا، أمس، وتستمر حتى نهاية مايو الجاري، تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي. وتضم قائمة منتخبنا الوطني بفئة المتقدمين كلاً من اللاعبين: (إلياس حبيب علي، محمد مرضي، محمد تويزي، إبراهيم بلال، زينب بوحمادة)، وفي فئة تحت 23 سنة يوجد كل من:

(رافي رمزي، عماد يوسف، محمد كريمي، أيوب برنوصي، محمد جفلة، ياسين كريمي، عبدالستار أحمد)، وفي فئة واي كرو يشارك كل من: (مريم حسن، إبراهيم بلال، سلامة الجنيبي، أيوب برنوصي)، وفي فئة الماي مواي للمتقدمين يوجد: (محمد تويزي وعبدالستار أحمد بفئة الرجال بجانب مريم حسن وسلامة الجنيبي ضمن فئة السيدات، وتحت 23 سنة يوجد محمد كريمي وياسين كريمي).

وكان منتخبنا الوطني قد غادر إلى أنطاليا بعد إعلان جاهزيته لمنافسات البطولة، واكتمال جميع تحضيراته التدريبية تحت إشراف عمر النعيمي، المدير الفني في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، والكادر التدريبي المعتمد، وبمشاركة مجموعة مميزة من اللاعبين، استعداداً للبطولة العالمية التي تشهد مشاركة نخبة منتخبات وأبطال العالم.

من جهته، قال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «يسرنا الإعلان عن مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم للمواي تاي في تركيا، حاملاً طموحات كبيرة لمواصلة مسيرة الإنجازات لمواي تاي الإمارات في المحفل العالمي المرتقب، الذي يشهد مشاركة كل منتخبات دول العالم، ما يمثل فرصة جديدة لتأكيد إمكانات لاعبينا وخبراتهم المميزة في الاستحقاقات القارية والدولية، ومدى حرصهم لتحقيق المشاركة الإيجابية في البطولة العالمية».