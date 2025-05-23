الدورة المجمعة الثانية لنهائي اليد اليوم في دبي

تنطلق اليوم منافسات الدورة المجمعة الثانية من الدور النهائي لدوري الإمارات لكرة اليد للرجال، التي تقام على صالة نادي شباب الأهلي في دبي بمشاركة أربعة فرق، وتستمر حتى 27 مايو الجاري.

ويتصدر فريق الشارقة الترتيب العام برصيد 3 نقاط، يليه شباب الأهلي بنقطتين، ثم مليحة بنقطة واحدة، فيما يحل النصر رابعاً دون نقاط، وذلك بناءً على نتائج الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في نادي الشارقة.

وأعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد عن إسناد إدارة مباريات الدورة إلى طاقمي تحكيم دوليين من البحرين ومقدونيا، حيث يضم الطاقم البحريني حسين الموت وسمير المرهون، فيما يمثل الطاقم المقدوني نيناد نيكولوفيسكي وإسماعيليج ميتالاري.

ستكون الانطلاقة في الخامسة مساء اليوم في لقاء يجمع بين الشارقة والنصر، يليه لقاء شباب الأهلي ومليحة عند السابعة مساءً.