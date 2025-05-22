3 لاعبين يتقاسمون صدارة «دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج»



تصدر 3 لاعبين قمة بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعد الجولة الخامسة من المنافسات برصيد 4 نقاط وهم الصيني داي تشانجرين، والهولندي أنيش جيري والصربي ألكسندر إندجيتش، فيما تساوى 13 لاعباً برصيد 3.5 نقاط، و14 لاعباً برصيد 3 نقاط، من بينهم سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج الذي تعادل مع سافا فيتوكين الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج.

وسيطر التعادل على الطاولات الأولى، حيث تعادل الهولندي أنيش جيري مع الصربي ألكسندر إندجيتش على الطاولة الأولى، وتكرر التعادل على الطاولة الثانية بين نوديربك عبدالستاروف المصنف الأول بالبطولة والمجري أدم كوزاك، وتعادل الإيراني بارهام مقصودلو مع النرويجية إلهام عمار، فيما كان أول فوز على الطاولة الرابعة، حيث تغلب الصيني داي تشانجرين على الإيراني أمين طباطبائي، وشهدت هذه الجولة 20 حالة تعادل على جميع الطاولات.

حضر افتتاح الجولة الخامسة، على الطاولة الأولى، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحسين عبدالله خوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعمران عبدالله النعيمي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وحظيت البطولة بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية منهم سعيد أحمد سعيد أسطورة الشطرنج وبطل العالم السابق، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، فيما افتتح البطولة الثالثة تصنيف ما بين 1900 إلى 1400 نقطة، خليفة أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والحكم الدولي عامر آل علي.

صبغة عالمية

ورفع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه الدائم للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن رعاية سموه للبطولة يمثل حافزاً كبيراً للجميع.

وأكد أن البطولة تحمل الصبغة العالمية كونها تضم 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، مشيراً إلى أن النسخة الثامنة للبطولة تحمل رقماً قياسياً لأعداد المشاركين، وهو ما يؤكد العمل الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي وأعضاء المجلس وأيضاً فرق عمل البطولة، ولعل هذه النجاحات تمثل مسؤولية كبيرة على الجميع في ضرورة الحفاظ على هذا المستوى الراقي من التنظيم، والذي يضاهي بطولات عالمية في الشطرنج.

وأوضح أن المكاسب في البطولة متعددة على كافة المستويات الفنية والإدارية والتنظيمية والخبرات المكتسبة للكوادر الوطنية، كما أن البطولة تأتي في عام المجتمع 2025 ولعل تواجد هذا العدد الكبير من الجنسيات تحت مظلة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يتماشى مع شعار هذا العام، بجانب أن البطولة تمثل ترويجاً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة لإظهار الوجه الحضاري والسياحي كون البطولة تنتقل بكل اللغات إلى العالم.

ونوه عيسى هلال إلى أن مشاركة أبنائنا في البطولة تعد من الأهداف الرئيسية لإقامة الحدث من أجل الاحتكاك مع مدارس شطرنجية مختلفة واكتساب الخبرة، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة منتخباتنا الوطنية، خاصة أن البطولة تفتح أبوابها دائماً لمشاركة اللاعبين من جميع الأندية.