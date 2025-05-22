«بناء الأجسام» يوجه بمشاركة أفضل لاعبي الإمارات في بطولة آسيا بعجمان



وجه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بضرورة مشاركة أفضل لاعبي الإمارات في بطولة آسيا التي تستضيفها إمارة عجمان منتصف يونيو المقبل بدعم دائرة التنمية السياحية في عجمان، وإشراف الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، داعياً إلى أن تكون مشاركة لاعبي الإمارات مشاركة مميزة ونوعية، ووجه لجان الاتحاد على بذل أفضل الجهود للمساهمة الفاعلة في التنظيم الفني للبطولة وتقديم أفضل أساليب التعاون المشترك مع اللجنة المنظمة للبطولة.

كما وجه الشيخ عبدالله الشرقي الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني بضرورة دعم استعدادات اللاعبين وبما يسهم بتحقيق أفضل النتائج، وبما يسهم بتعزيز حصاد الميداليات التي تحققت في العام الماضي والتي لا تغيب عن لاعبينا.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي انعقد في مقر الاتحاد في دبي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة علي بن حيدر، والأمين العام محمد عبد الرحيم المري، والأعضاء أحمد جوهر، ومحمد شاهين الحوسني، وفيصل الزعابي، والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك.

واطلع مجلس إدارة الاتحاد على استعدادات اللجان المنظمة للبطولات المحلية والدولية التي سيشرف على تنظيمها اتحاد اللعبة خلال الفترة المقبلة وموجهاً بأهمية التعاون المشترك مع اللجان المنظمة لتواصل نجاحها المستدام واستعداد لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات القارية والدولية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد مشاركة وفد رسمي من الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للقوة البدنية، والذي سيعقد في ألمانيا يونيو المقبل، وتم ترشيح عضو مجلس الإدارة محمد المري وفيصل الزعابي لتمثيله في الاجتماع العالمي، كما تم بحث الخطة السنوية لنشاطات الاتحاد في مختلف المجالات الرياضية والمجتمعية.