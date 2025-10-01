ميدالية جديدة للإمارات في مونديال ألعاب القوى البارالمبية



حقق منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم إنجازاً جديداً في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية، المقامة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، بحصول اللاعب محمد عثمان على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر فئة T34 بزمن قدره 15.04 ثانية.



وجاء السباق حافلاً بالندية حتى الأمتار الأخيرة، حيث توج التايلاندي تشايوت راتانا بالمركز الأول بزمن 15.00 ثانية، فيما حلّ الأسترالي ريد ماكراكن ثانياً بالزمن نفسه 15.04 ثانية، وبفارق أجزاء من الثانية جاء لاعبنا محمد عثمان ثالثاً، بينما احتل زميله أحمد نواد المركز السابع بزمن 15.59 ثانية.



وتضاف هذه البرونزية إلى ذهبية اللاعبة ذكره الكعبي التي توجت بلقب سباق 100 متر فئة T71 في البطولة ذاتها، لتواصل الإمارات تعزيز حضورها على منصات التتويج.



وأكدت اللجنة البارالمبية الوطنية أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجاهزية العالية للاعبي المنتخب الوطني والروح التنافسية التي يتمتعون بها، تجسيداً للدعم الكبير الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة، ويعزز مكانة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية.