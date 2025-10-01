أمير والحمادي بطلا أكاديمية الشارقة للشطرنج



فاز المصري، محب أمير، بلقب مسابقة الشطرنج الخاطف في بطولة أكاديمية الشارقة الدولية التابعة لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة على مدى 3 أيام بقاعة النادي، وترأس الحكم الدولي، سلمان الطاهر، لجنة الحكام بالبطولة.



وحل الجورجي، سيباشفيلي، في المركز الثاني، وحمد عصام، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.



وفاز راشد الحمادي، لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج، بلقب بطولة الشطرنج السريع، فيما حل راجي أبوعزيزة، في المركز الثاني برصيد 7.5 نقاط، وجاءت عهود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز الثالث.



وأكد فيصل الحمادي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مدير أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، أن الأكاديمية تحرص على إقامة البطولة كل شهرين، لتحقيق الكثير من الأهداف الفنية، في مقدمتها الاحتكاك بين لاعبي الأندية، سواء من المواطنين أم المقيمين، والحفاظ على مستوى اللاعبين، والخروج من دائرة التدريبات اليومية، والدخول في منافسة ببطولات رسمية، وأيضاً تجهيز اللاعبين للمشاركات المقبلة، سواء على مستوى المسابقات المحلية أم الخارجية.



وأضاف أن البطولة شهدت مشاركة جميع اللاعبين الناشئين في المراحل السنية المختلفة، كما شارك 4 مدربين في البطولة، وهناك حالة من الرضا من قبل المدربين، كون البطولة كان بمثابة تطبيق للتدريبات اليومية، والمحصلة الفنية مرضية.